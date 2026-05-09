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Inestabilidad meteorológica
El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias intensas en Catalunya y resto de España
Protecció Civil de la Generalitat ha alertado de lluvias intensas este sábado por la tarde en comarcas del sur de Tarragona, con una intensidad que puede superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, han informado en un apunte en 'X'. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia por posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de esta zona.
Sigue en este hilo en directo la actualidad meteorológica
La influencia de una borrasca estacionaria dejará tiempo inestable en gran parte de España
La situación de inestabilidad se mantendrá el domingo en buena parte de la península por la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal, con cielos nubosos y precipitaciones -ocasionalmente acompañadas de granizo-, y que afectará en menor medida a los archipiélagos canario y balear, con ambiente fresco para la época.
De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña y depresiones del nordeste y nevará en entornos de montaña por encima de los 1.700/2.000 metros.
Las precipitaciones serán principalmente en forma de chubascos, con tormentas ocasionales y posible granizo. En el extremo oriental del Cantábrico y en el oeste de Galicia es probable que las lluvias sean localmente fuertes y persistentes. Podrán ser localmente fuertes en el Pirineo occidental y persistentes en el entorno del Sistema Central.
Laura Morote
Fuertes lluvias en Alicante: la capital roza ya los 30 litros por metro cuadrado este sábado
Las fuertes lluvias en Alicante continúan dejando registros destacados durante la mañana de este sábado, especialmente en la capital y municipios cercanos del litoral norte. La situación mantiene en aviso amarillo a buena parte de la provincia por precipitaciones localmente intensas y tormentas.
El registro más elevado hasta el momento se ha producido en la estación de la Universidad de Alicante, en la capital, donde se han acumulado ya 29 litros por metro cuadrado.
También destacan otros puntos del área metropolitana y de la comarca de l’Alacantí:
- La Torre de les Maçanes: 25,4 litros/m²
- Alicante CIPFP Leonardo da Vinci: 24 litros/m²
- Busot Canelobre: 24,3 litros/m²
- Busot Policía Local: 23,2 litros/m²
- Alicante La Marina (FGV): 22,8 litros/m²
- Aigües: 20 litros/m²
- El Campello Club Náutico: 18,2 litros/m²
- El Campello El Vincle: 17,6 litros/m²
- Alicante El Rebolledo: 17,2 litros/m²
"Un ataque polar en toda regla": el frío regresará a España la semana que viene con temperaturas poco habituales en mayo
La presencia de una borrasca al oeste de Portugal y un área de bajas presiones en el Mediterráneo favorece este fin de semana un escenario de fuerte inestabilidad atmosférica en gran parte de España. Se esperan precipitaciones que dejarán cantidades importantes, especialmente en zonas del Cantábrico, así como en el norte y oeste de la Península. El ambiente más frío de lo habitual para estas fechas que se empezará a notar este fin de semana tendrá continuidad la semana que viene, cuando se espera una bajada generalizada de temperaturas.
"La semana del 11 al 17 de mayo será, probablemente, más fría de lo normal en la mayor parte de la Península, especialmente en zonas del oeste, centro y sur del territorio", apunta la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología). Los modelos numéricos más recientes señalan una anomalía térmica negativa que cubrirá gran parte de la Península, "un ataque polar en toda regla", señala en X una cuenta especializada en meteorología, que hará bajar las temperaturas considerablemente.
J. Roch
Aviso amarillo en València y Alicante
El aviso amarillo por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora afecta al litoral sur de València y al litoral norte de Alicante. En estas zonas, las precipitaciones podrían acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas y estar acompañadas de tormenta. El fin de la alerta está previsto a las 15.59 horas de este sábado.
Hasta esa misma hora también permanece activo el aviso amarillo en el litoral norte de València, el interior sur de València, el interior de Alicante y el litoral sur de Alicante, donde se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En la provincia de Alicante no se descartan tormentas con granizo menudo.
Las tormentas de granizo descargan en la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana vive este sábado una jornada de inestabilidad marcada por las tormentas, las lluvias localmente fuertes y la caída de granizo en varias zonas después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara el aviso amarillo en buena parte del territorio con acumulaciones previstas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
La Aemet ha informado de que las tormentas formadas en la provincia alicantina avanzan hacia el norte con intensidad fuerte y, de forma local, acompañadas de granizo. Hasta pasado el mediodía también permanece activo el aviso amarillo en el litoral norte de València, el interior sur de València.
Protecció Civil alerta de lluvias intensas este sábado por la tarde en comarcas de Tarragona
Protecció Civil de la Generalitat ha alertado de lluvias intensas este sábado por la tarde en comarcas del sur de Tarragona, con una intensidad que puede superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, han informado.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia por posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de esta zona. Protecció Civil ha pedido prudencia en la movilidad y las actividades al aire libre y se ha activado la prealerta del Pla Inuncat.
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