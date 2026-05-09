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El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias intensas en Catalunya y resto de España

Día de lluvia y tormenta en Valencia.

Día de lluvia y tormenta en Valencia. / Perales Iborra / LEV

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Protecció Civil de la Generalitat ha alertado de lluvias intensas este sábado por la tarde en comarcas del sur de Tarragona, con una intensidad que puede superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, han informado en un apunte en 'X'. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia por posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de esta zona.

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En directo | Protecció Civil alerta de lluvias intensas este sábado por la tarde en comarcas de Tarragona

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