El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias intensas en Catalunya y resto de España

La influencia de una borrasca estacionaria dejará tiempo inestable en gran parte de España

La situación de inestabilidad se mantendrá el domingo en buena parte de la península por la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal, con cielos nubosos y precipitaciones -ocasionalmente acompañadas de granizo-, y que afectará en menor medida a los archipiélagos canario y balear, con ambiente fresco para la época.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña y depresiones del nordeste y nevará en entornos de montaña por encima de los 1.700/2.000 metros.

Las precipitaciones serán principalmente en forma de chubascos, con tormentas ocasionales y posible granizo. En el extremo oriental del Cantábrico y en el oeste de Galicia es probable que las lluvias sean localmente fuertes y persistentes. Podrán ser localmente fuertes en el Pirineo occidental y persistentes en el entorno del Sistema Central.