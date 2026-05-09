Previsión meteorológica
"Un ataque polar en toda regla": el frío regresará a España la semana que viene con temperaturas poco habituales en mayo
La Aemet pronostica que la semana que viene será más fría de lo normal en la mayor parte de España
España encara un fin de semana de tormentas, granizo y ambiente frío tras la entrada de una borrasca
La presencia de una borrasca al oeste de Portugal y un área de bajas presiones en el Mediterráneo favorece este fin de semana un escenario de fuerte inestabilidad atmosférica en gran parte de España. Se esperan precipitaciones que dejarán cantidades importantes, especialmente en zonas del Cantábrico, así como en el norte y oeste de la Península. El ambiente más frío de lo habitual para estas fechas que se empezará a notar este fin de semana tendrá continuidad la semana que viene, cuando se espera una bajada generalizada de temperaturas.
"La semana del 11 al 17 de mayo será, probablemente, más fría de lo normal en la mayor parte de la Península, especialmente en zonas del oeste, centro y sur del territorio", apunta la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología). Los modelos numéricos más recientes señalan una anomalía térmica negativa que cubrirá gran parte de la Península, "un ataque polar en toda regla", señala en X una cuenta especializada en meteorología, que hará bajar las temperaturas considerablemente.
Fuerte inestabilidad
El frío será especialmente acusado en zonas del oeste, centro y sur del territorio, señala la Aemet. Al frío se le sumarán también precipitaciones, que serán más abundantes durante el inicio de la semana y, sobre todo, en zonas del norte y oeste peninsulares. Así, será una semana de fuerte inestabilidad en toda Catalunya que también podrá hacer bajar la cota de nieve hasta unos 1200-1300 metros, provocando nevadas importantes en el Pirineo.
Ya de cara a la penúltima semana de mayo, aunque las previsiones a tan largo plazo son más inciertas, "es probable que las temperaturas se encuentren en valores inferiores a los normales para la época en la mitad norte de la Península, y en torno a los normales en el resto".
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