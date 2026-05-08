Lluvia a cántaros en Catalunya: el Meteocat avisa que será necesario el paraguas este fin de semana

Esta semana ha predominado la inestabilidad climática, y no se espera que pare durante el fin de semana, pues el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no prevé la vuelta del buen tiempo. En este contexto, las previsiones meteorológicas para estas jornadas son de días marcados por los efectos de una nueva borrasca establecida en la Península Ibérica.

Sin embargo, la llegada de un aire más cálido en la superficie favorecerá una subida térmica, por lo que los chubascos estarán acompañados de temperaturas cálidas.

Previsión meteorológica para este viernes

Para este viernes, en Catalunya se espera una jornada algo despejada por la mañana y un cielo cubierto por la tarde.

Durante las primeras horas del día, se esperan chubascos en la mitad sur del litoral y prelitoral, y a partir del mediodía, se extenderán de manera irregular a puntos del interior del territorio. Por la noche, podrían llegar a tramos de la costa catalana. La intensidad de las lluvias será débil, aunque probablemente lleguen acompañadas de tormenta, especialmente por la mañana.

La cota de nieve se situará alrededor de los 2.200 metros.

En cuanto a las temperaturas, serán similares a los anteriores días, con la posibilidad de que suban ligeramente.

El viento se espera que sea flojo y de dirección variable, con alguna ráfaga más fuerte por la tarde de componente sur.

Sábado con aviso de nivel amarillo por lluvias

Las predicciones climáticas del sábado son de una jornada nubosa, especialmente abundante por la tarde.

Desde las primeras horas, se esperan chubascos débiles en tramos de la costa catalana, sobre todo en la mitad sur, y a partir del mediodía se podrían producir precipitaciones generales, que llegarán desde el sur de Catalunya hasta extenderse por toda la comunidad. Las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta y la cota de nieve rondará en torno de los 2.300 metros.

Con esto, el Meteocat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias en el Montsià y el Baix Ebre, donde se esperan chubascos acompañados de temporal con una intensidad que puede ser superior a los 20 mm en media hora.

Las temperaturas subirán en todas las provincias, pero de forma moderada. Finalmente, el viento será débil de componente nordeste durante la mañana en el litoral, y en el resto de componente este.

Domingo con un ambiente cálido

Para el domingo, los servicios meteorológicos anticipan una previsión algo más tranquila, al menos por la mañana: desde las horas centrales del día, la nubosidad irá aumentando hasta dejar el cielo cubierto.

A partir del mediodía, se esperan chubascos en el Pirineo, que por la tarde podrían llegar a puntos del tercio oeste y acompañados de tormenta. Sin embargo, las lluvias serán de intensidad moderada y, por ahora, no se han activado avisos meteorológicos de peligro.

El valor de los termómetros podría registrar valores más elevados, por lo que, mientras no haya precipitaciones, el clima será favorable con un ambiente cálido.

El viento, por su parte, se prevé que sea flojo y de dirección variable, con tendencia a que sea de componente sur y con alguna racha más fuerte por la tarde en el litoral.