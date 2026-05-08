Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusHantavirus PatagoniaEl Último de la FilaReal MadridBonnie TylerSara GarcíaElecciones Reino UnidoUniversidad CatalunyaBebé maltratadoGuerra Irán
instagramlinkedin

Previsión meteorológica

Lluvia a cántaros en Catalunya: el Meteocat avisa que será necesario el paraguas este fin de semana

Las precipitaciones no cesan y serán generalizadas este sábado, con avisos amarillos en Terres de l'Ebre

Tormentas explosivas en Catalunya: relámpagos y muchos truenos, según Meteocat

La Aemet alerta de tiempo inestable esta semana: lluvias y tormentas con aviso amarillo y naranja en estas zonas de España hoy

Gente con paraguas y chubasqueros por las lluvias en Barcelona.

Gente con paraguas y chubasqueros por las lluvias en Barcelona. / Sandra Román

Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta semana ha predominado la inestabilidad climática, y no se espera que pare durante el fin de semana, pues el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no prevé la vuelta del buen tiempo. En este contexto, las previsiones meteorológicas para estas jornadas son de días marcados por los efectos de una nueva borrasca establecida en la Península Ibérica.

Sin embargo, la llegada de un aire más cálido en la superficie favorecerá una subida térmica, por lo que los chubascos estarán acompañados de temperaturas cálidas.

Previsión meteorológica para este viernes

Para este viernes, en Catalunya se espera una jornada algo despejada por la mañana y un cielo cubierto por la tarde.

Durante las primeras horas del día, se esperan chubascos en la mitad sur del litoral y prelitoral, y a partir del mediodía, se extenderán de manera irregular a puntos del interior del territorio. Por la noche, podrían llegar a tramos de la costa catalana. La intensidad de las lluvias será débil, aunque probablemente lleguen acompañadas de tormenta, especialmente por la mañana.

La cota de nieve se situará alrededor de los 2.200 metros.

En cuanto a las temperaturas, serán similares a los anteriores días, con la posibilidad de que suban ligeramente.

El viento se espera que sea flojo y de dirección variable, con alguna ráfaga más fuerte por la tarde de componente sur.

Sábado con aviso de nivel amarillo por lluvias

Las predicciones climáticas del sábado son de una jornada nubosa, especialmente abundante por la tarde.

Desde las primeras horas, se esperan chubascos débiles en tramos de la costa catalana, sobre todo en la mitad sur, y a partir del mediodía se podrían producir precipitaciones generales, que llegarán desde el sur de Catalunya hasta extenderse por toda la comunidad. Las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta y la cota de nieve rondará en torno de los 2.300 metros.

Con esto, el Meteocat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias en el Montsià y el Baix Ebre, donde se esperan chubascos acompañados de temporal con una intensidad que puede ser superior a los 20 mm en media hora.

Las temperaturas subirán en todas las provincias, pero de forma moderada. Finalmente, el viento será débil de componente nordeste durante la mañana en el litoral, y en el resto de componente este.

Domingo con un ambiente cálido

Para el domingo, los servicios meteorológicos anticipan una previsión algo más tranquila, al menos por la mañana: desde las horas centrales del día, la nubosidad irá aumentando hasta dejar el cielo cubierto.

A partir del mediodía, se esperan chubascos en el Pirineo, que por la tarde podrían llegar a puntos del tercio oeste y acompañados de tormenta. Sin embargo, las lluvias serán de intensidad moderada y, por ahora, no se han activado avisos meteorológicos de peligro.

El valor de los termómetros podría registrar valores más elevados, por lo que, mientras no haya precipitaciones, el clima será favorable con un ambiente cálido.

Noticias relacionadas y más

El viento, por su parte, se prevé que sea flojo y de dirección variable, con tendencia a que sea de componente sur y con alguna racha más fuerte por la tarde en el litoral.

TEMAS

  1. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  2. Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
  3. Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño
  4. Una fiesta con 11 muertos en Patagonia reveló que hay supercontagiadores del hantavirus: 'Fue un hito que probó la transmisión interhumana
  5. Tormentas explosivas en Catalunya: relámpagos y muchos truenos, según Meteocat
  6. El bebé maltratado en Barcelona ya presentaba fisuras anales y un hematoma en la mejilla cuando visitó el Hospital de Sant Joan de Déu
  7. Una azafata holandesa, posible infectada de hantavirus: la OMS rastrea a contrarreloj los vuelos con viajeros del crucero y sus contactos
  8. La Audiencia de Barcelona deja en libertad a la madre del bebé acusada de maltratarlo junto a su marido

Lluvia a cántaros en Catalunya: el Meteocat avisa que será necesario el paraguas este fin de semana

Lluvia a cántaros en Catalunya: el Meteocat avisa que será necesario el paraguas este fin de semana

Fin de semana pasado por agua en España: las zonas donde lloverá con más intensidad

Fin de semana pasado por agua en España: las zonas donde lloverá con más intensidad

La Aemet alerta de tiempo inestable esta semana: lluvias y tormentas con aviso amarillo y naranja en estas zonas de España hoy

La Aemet alerta de tiempo inestable esta semana: lluvias y tormentas con aviso amarillo y naranja en estas zonas de España hoy

Tormentas explosivas en Catalunya: relámpagos y muchos truenos, según Meteocat

Tormentas explosivas en Catalunya: relámpagos y muchos truenos, según Meteocat

Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño'

Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño'

Directo | Protecció Civil mantiene la prealerta el Plan Inuncat ante los intensos chubascos previstos para esta tarde

Directo | Protecció Civil mantiene la prealerta el Plan Inuncat ante los intensos chubascos previstos para esta tarde

Radar de lluvia en Barcelona y resto de Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo y dónde va llover hoy

Radar de lluvia en Barcelona y resto de Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo y dónde va llover hoy

Bolsa de aire polar sobre Catalunya: lluvias fuertes, según Meteocat

Bolsa de aire polar sobre Catalunya: lluvias fuertes, según Meteocat