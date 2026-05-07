Previsión meteorológica
Tormentas explosivas en Catalunya: relámpagos y muchos truenos, según Meteocat
Las lluvias no parecen tener aún una fecha final definida
Bolsa de aire polar sobre Catalunya: lluvias fuertes, según Meteocat
Radar de lluvia en Barcelona y resto de Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo y dónde va llover hoy
El mes de mayo ha llegado a Catalunya con un cambio radical en el tiempo: de un abril mayormente soleado y con temperaturas altas poco habituales para la época hemos pasado unas jornadas con una caída en el valor de los termómetros y precipitaciones generalizadas, con tormentas y granizo para toda la comunidad.
Esta semana, sigue predominando la inestabilidad climática, que podría prolongarse hasta el fin de semana como mínimo, pese a que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) tampoco prevé una fecha final. De hecho, la borrasca establecida en la península Ibérica podría dar pie a un clima aún más inestable a partir del lunes.
En este contexto, las previsiones meteorológicas para estas jornadas son de días marcados por una alteración drástica del clima, con mañanas más estables y tranquilas y tardes con tormentas explosivas y violentas.
Previsión meteorológica para este jueves
Para este jueves, en Catalunya se espera una jornada poco nublada por la mañana y un cielo totalmente cubierto por la tarde.
A partir del mediodía, se esperan chubascos localmente fuertes en el Pirineo, y no se descarta que se extienda a la depresión Central, al interior de Girona y al extremo sur de Tarragona. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormenta, además de actividad eléctrica.
Con esto, el Meteocat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias en algunas comarcas de Lleida, de Girona y de Barcelona.
En cuanto a las temperaturas, serán similares a los anteriores días: las mínimas irán en ascenso en la Vall d'Aran y las máximas subirán en el litoral sur de Tarragona, en la Vall d'Aran y en el norte de Girona.
El viento se espera que sea flojo y de dirección variable, con alguna ráfaga fuerte por la tarde en el prelitoral y en algunas comarcas de Lleida.
Viernes sin avisos meteorológicos
Para el viernes, los servicios meteorológicos anticipan una previsión algo más tranquila: a lo largo de la mañana la nubosidad irá aumentando hasta dejar el cielo cubierto.
Desde las primeras horas, se esperan precipitaciones débiles en el extremo sur del litoral, y por la tarde chubascos en el Pirineo y Prepirineo localmente acompañados de tormenta. Sin embargo, las lluvias serán de intensidad moderada y, por ahora, no constan avisos meteorológicos.
El valor de los termómetros podría registrar mínimas más bajas y máximas más altas, aunque los cambios serán sutiles.
El viento, por su parte, se prevé que sea flojo y de dirección variable, con racha más fuerte por la tarde en el prelitoral y en algunas comarcas de Lleida..
Sábado con lluvias generales
Las predicciones climáticas del sábado son de una jornada nublada y con precipitaciones a partir del mediodía que llegarán desde el sur de Catalunya hasta extenderse por toda la comunidad. Las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta y afectarán principalmente al sur y al oeste del territorio.
Las temperaturas subirán en todas las provincias, pero de forma ligera. Finalmente, el viento será flojo de componente este.
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