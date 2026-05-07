Tormentas explosivas en Catalunya: relámpagos y muchos truenos, según Meteocat

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Las lluvias no parecen tener aún una fecha final definida

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Tormenta eléctrica sobre Barcelona.

Tormenta eléctrica sobre Barcelona. / Xavier González

Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Barcelona
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El mes de mayo ha llegado a Catalunya con un cambio radical en el tiempo: de un abril mayormente soleado y con temperaturas altas poco habituales para la época hemos pasado unas jornadas con una caída en el valor de los termómetros y precipitaciones generalizadas, con tormentas y granizo para toda la comunidad.

Esta semana, sigue predominando la inestabilidad climática, que podría prolongarse hasta el fin de semana como mínimo, pese a que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) tampoco prevé una fecha final. De hecho, la borrasca establecida en la península Ibérica podría dar pie a un clima aún más inestable a partir del lunes.

En este contexto, las previsiones meteorológicas para estas jornadas son de días marcados por una alteración drástica del clima, con mañanas más estables y tranquilas y tardes con tormentas explosivas y violentas.

Previsión meteorológica para este jueves

Para este jueves, en Catalunya se espera una jornada poco nublada por la mañana y un cielo totalmente cubierto por la tarde.

A partir del mediodía, se esperan chubascos localmente fuertes en el Pirineo, y no se descarta que se extienda a la depresión Central, al interior de Girona y al extremo sur de Tarragona. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormenta, además de actividad eléctrica.

Con esto, el Meteocat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado avisos de nivel amarillo por intensidad de las lluvias en algunas comarcas de Lleida, de Girona y de Barcelona.

En cuanto a las temperaturas, serán similares a los anteriores días: las mínimas irán en ascenso en la Vall d'Aran y las máximas subirán en el litoral sur de Tarragona, en la Vall d'Aran y en el norte de Girona.

El viento se espera que sea flojo y de dirección variable, con alguna ráfaga fuerte por la tarde en el prelitoral y en algunas comarcas de Lleida.

Viernes sin avisos meteorológicos

Para el viernes, los servicios meteorológicos anticipan una previsión algo más tranquila: a lo largo de la mañana la nubosidad irá aumentando hasta dejar el cielo cubierto.

Desde las primeras horas, se esperan precipitaciones débiles en el extremo sur del litoral, y por la tarde chubascos en el Pirineo y Prepirineo localmente acompañados de tormenta. Sin embargo, las lluvias serán de intensidad moderada y, por ahora, no constan avisos meteorológicos.

El valor de los termómetros podría registrar mínimas más bajas y máximas más altas, aunque los cambios serán sutiles.

El viento, por su parte, se prevé que sea flojo y de dirección variable, con racha más fuerte por la tarde en el prelitoral y en algunas comarcas de Lleida..

Sábado con lluvias generales

Las predicciones climáticas del sábado son de una jornada nublada y con precipitaciones a partir del mediodía que llegarán desde el sur de Catalunya hasta extenderse por toda la comunidad. Las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta y afectarán principalmente al sur y al oeste del territorio.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas subirán en todas las provincias, pero de forma ligera. Finalmente, el viento será flojo de componente este.

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