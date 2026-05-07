La Aemet alerta de tiempo inestable esta semana: lluvias y tormentas con aviso amarillo y naranja en estas zonas de España hoy

Los cambios de tiempo bruscos son cada vez más frecuentes en esta época del año, un fenómeno que los expertos no solo vinculan al cambio climático, sino también a la posible llegada de El Niño, el más intenso del último siglo. Entretanto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que el mal tiempo nos acompañará durante el resto de la semana, con chubascos y tormentas fuertes alrededor del país.

Avisos amarillos y naranjas

La Aemet ha activado avisos amarillos y naranjas en buena parte del territorio, dejando alertas por precipitaciones en algunos sitios como Almería, Granada, Jaén, Teruel, Aragón, Asturias, Cantabria, Burgos, Segovia, Soria, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Lugo, Murcia, Navarra, Álava, Gipuzkoa, Bizkaia, Castellón y La Rioja, así como por riesgo importante de lluvias en Alicante y Valencia.

Por otro lado, ha activado avisos por tormenta en Palencia, Valladolid, Ciudad Real, Toledo y Madrid y por lluvias en las Islas Baleares. Así lo ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que prevé que "la inestabilidad atmosférica va a ir en aumento", sobre todo durante el fin de semana, cuando los chubascos y tormentas "se extenderán a amplias zonas del territorio".

Lluvias y tormentas

Así pues, se esperan tormentas a partir del mediodía en los entornos montañosos del norte y este peninsular y en las zonas de la meseta norte, especialmente, en su parte oriental. Además, no se descartan posibles nevadas en los Pirineos a partir de los 1.200 metros de altitud.

El resto de la semana se mantendrá la misma tendencia, con el viernes como jornada de tiempo "en general revuelto", precipitaciones en la mirad norte que se extenderán al este durante la tarde. En Extremadura y Andalucía, en cambio, aunque pueda haber algunos chubascos, el tiempo será más tranquilo.

Y el fin de semana, las bajas presiones provocarán un tiempo lluvioso, con un sábado todavía pasado por agua en cualquier punto de la península y del archipiélago balear". Contrariamente, el sureste tiene menor probabilidad e intensidad prevista de precipitaciones.

Temperaturas bajas

Con respecto a las temperaturas, este jueves serán las más altas en la mayor parte de España, menos en el sureste. Según indica Del Campo, rondarán los 25 ºC en varios puntos del centro y el sur, en ciudades como Toledo y Sevilla, mientras que en el Cantábrico se llegará a los 23 ºC. El viernes, pese a que a las temperaturas diurnas no experimentarán grandes cambios, las nocturnas subirán.

Del mismo modo, el sábado empezará un descenso térmico que continuará hasta domingo, con un ambiente más fresco de lo habitual en la mitad del oeste y en la zona central: "Bilbao rondará los 25 grados de temperatura máxima". Registros similares se alcanzarán en Murcia o Palma, mientras que Madrid, por su parte, "se quedará en unos 20 grados", dato compartido con Huelva. Ante estos cambios, es adecuado protegerse y, sobre todo, no olvidar el paraguas.

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