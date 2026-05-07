Fin de semana pasado por agua en España: las zonas donde lloverá con más intensidad

El fin de semana será lluvioso en casi todo el país, según el director de Meteorología de Meteored España, José Antonio Maldonado, que precisa que este sábado será la jornada más inestable de la semana, con lluvias y tormentas en gran parte de España, por la llegada de un frente asociado a una borrasca atlántica y otra depresión en el Mediterráneo.

En lo que queda de jueves, Meteored indica que la nubosidad será abundante y se producirán chubascos tormentosos en el norte, el sureste y el archipiélago balear debido al paso de una vaguada, pudiendo ser fuertes o muy fuertes. En las demás regiones, irá aumentando la nubosidad y el riesgo de precipitaciones, excepto en Extremadura y la mitad occidental de Andalucía, con nevadas en los Pirineos a partir de los 2.000 metros.

Además, predominarán los cielos nubosos en Canarias, con posibilidad de chaparrones en las islas occidentales, localmente de cierta intensidad. En cuanto a las temperaturas, aumentarán en el noroeste en el cuadrante noroeste, el centro y las regiones cantábricas, mientras que descenderán en las demás. Soplarán vientos del noreste en Canarias, Baleares, las regiones mediterráneas y el litoral cantábrico.

Este viernes, una borrasca fría situada al oeste de la Península generará chubascos en las vertientes atlántica y cantábrica. También se producirán aguaceros en Baleares. En el transcurso de la tarde se irán desarrollando nubes que darán lugar a lluvias y tormentas que pueden ser fuertes y tormentosos en las regiones cantábricas, la Cordillera Ibérica y el alto Ebro. A lo largo del día, podrán llegar a afectar también a algunas zonas de la vertiente mediterránea.

Ascenderán las temperaturas diurnas en la mitad oriental de la Península, y no cambiarán demasiado en el resto, con heladas ligeras en los Pirineos. Los vientos serán en general flojos y de dirección variable, según Meteored.

El sábado será probablemente la jornada de mayor inestabilidad, con precipitaciones generalizadas de sur a norte, que en muchos casos podrán ser de carácter tormentoso e incluso acompañadas de granizo. Las más fuertes se producirán, previsiblemente, en el suroeste y en el Sistema Central.

El frente tormentoso acabará llegando con actividad al Mediterráneo, donde lloverá con intensidad en varias comarcas. También nevará en las cordilleras a partir de los 2.000 metros. Predominará el cielo nuboso en Canarias, con posibilidad de lluvias débiles en el norte de Gran Canaria y Tenerife. En cuanto a las temperaturas, repuntarán en el norte y el sureste.

En la jornada dominical, se mantendrá la inestabilidad atmosférica. El centro de la borrasca se situará al oeste de Portugal y seguirán produciéndose chubascos en gran parte de la mitad occidental de la Península, donde podrán ser ocasionalmente fuertes. En el tercio oriental y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos.

Se prevé un ascenso térmico en las regiones mediterráneas. Predominarán los descensos en el noroeste, sin grandes cambios en el resto; y soplarán los vientos de componente sur en la mayor parte del país, inica el portal.

Mayo pasado por agua

Meteored añade que el comienzo de este mes de mayo se está caracterizando por la inestabilidad atmosférica en buena parte del norte y este peninsular, lo que ha dado origen a numerosos chubascos, algunos fuertes y de carácter tormentoso en las regiones mediterráneas, sobre todo en su mitad septentrional.

Los chubascos también se han extendido a Baleares y Canarias, con acumulados locales de más de 100 l/m2 en los últimos días en puntos de La Palma, e incluso ha llegado a nevar en las cumbres de la Cordillera Cantábrica y de los Pirineos, en contrastó con el ambiente soleado de las regiones del sur de la Península.

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En cuanto a las temperaturas, explica que se han registrado notables contrastes entre unas regiones y otras y entre las máximas y las mínimas en una misma comarca. Los valores más altos se han alcanzado en la provincia de Málaga con 29ºC, seguidas de la de Murcia con 28ºC y Sevilla de la de Sevilla con 27ºC. Por el contrario, se han registrado hasta -3 ó -4ºC en los Pirineos y en Sierra Nevada.