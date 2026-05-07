Calor extremo
Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño'
Este fenomeno también amplifica los efectos asociados a fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor o las lluvias intensas
El mundo se prepara para la llegada de un 'Superniño' que podría ser el más intenso del último siglo: "Batiremos récords globales de temperatura"
La Organización Meteorológica Mundial avisa: El Niño traerá temperaturas récord de calor este 2026
Hace meses que se está hablando de un fenómeno climático natural y cíclico que podría traer un aumento de las temperaturas en todo el mundo. Según lleva informando la Organización Meteorológica Mundial (OMM) durante meses, las temperaturas de la superficie del mar en la zona del Pacífico ecuatorial están aumentando muy rápido, por lo que se prevé que entre los meses de mayo y julio se den unas condiciones climatológicas propias de lo que se conoce como El Niño.
Este fenómeno traerá temperaturas de la superficie terrestre superiores a lo normal e irá cobrando fuerza en los meses siguientes, e incluso hasta finales de año.
Estas predicciones han llevado a los medios a bautizar esta fase como el 'Superniño', aunque la OMM prefiere no utiliza este término "porque no forma parte de las clasificaciones operativas normalizadas".
Sea cual sea su nombre, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) estima de forma paralela que en Europa, para los meses de junio a agosto, las precipitaciones se situarán por debajo de la media habitual en las zonas nororientales del continente.
Clima excepcionalmente caluroso
Ampliando el mapa, en zonas como la península ibérica, se pronostica que "las temperaturas superen el quintil superior del promedio estacional". Es decir, habrá un periodo excepcionalmente caluroso en España y Portugal con valores que superarán el 20% de lo que se considera ‘normal’ para esta época del año.
Por si aún quedaban dudas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha hecho su predicción: para los meses de mayo, junio y julio, "hay una gran probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil superior (clima cálido) en toda España", destacando zonas como la vertiente cantábrica, mediterránea y las Islas Baleares.
Sin embargo, la agencia también prevé una mayor probabilidad de precipitaciones en el noreste peninsular, las Baleares y las Islas Canarias con un 40%.
¿Se podría superar el año 2024?
La OMM señala que, aunque no hay indicios de que el cambio climático aumente la frecuencia o intensidad de los episodios de El Niño, sí que amplifica los efectos asociados a fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor o las lluvias intensas, que cada vez suceden con más frecuencia.
La organización recuerda, además, que este año podría superar el año más cálido a nivel mundial del que tiene constancia. En el año 2024 hubo un intenso episodio de El Niño donde la temperatura media global en superficie superó en 1,55º la media registrada desde la época preindustrial (1850-1900).
Ese año, la España peninsular tuvo una temperatura media de 15°C, un valor que queda a 1,1°C por encima de la media anual. Por su parte, la temperatura media en Baleares fue de 18ºC (0,9ºC más) y en Canarias, fue de 19,6 grados centígrados (1,2ºC más).
Esta vez, la OMM sí que lo asoció a los gases de efecto invernadero causado por el cambio climático "antropogénico" (causado por las actividades humanas) y todo apunta a que este 2026 será otro de los años más cálidos de la historia.
Fuentes
- La Organización Meteorológica Mundial advierte de la creciente probabilidad de formación de un episodio de El Niño
- Aspectos destacados de las últimas previsiones estacionales (Ecmwf)
- Predicción estacional para Mayo-Junio-Julio 2026 (Aemet)
- La Organización Meteorológica Mundial confirma que 2024 fue el año más cálido jamás registrado al superar en cerca de 1,55 °C los niveles preindustriales
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