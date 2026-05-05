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El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias intensas en Catalunya y resto de España

Cambio de tiempo: Catalunya activa un aviso por lluvias intensas a la espera de más inestabilidad

Dos transeúntes tratan de guarecerse de la lluvia. Arsenio Zurita / Europa Press

Dos transeúntes tratan de guarecerse de la lluvia. Arsenio Zurita / Europa Press

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Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias en gran parte del territorio darán paso este jueves a una mayor inestabilidad. Los termómetros bajarán varios grados a lo largo de los próximos días y las precipitaciones alcanzarán a diferentes zonas tanto de Catalunya como del resto de España. Abrimos un hilo directo para narrar cómo evoluciona la predicción meteorológica y cuáles están siendo los episodios más destacados.

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  2. Los Mossos niegan que el crimen de Esplugues sea un ataque terrorista y apuntan a un brote psicótico
  3. Catalunya activa los avisos por intensidad de lluvias y chubascos torrenciales en todo el territorio para el lunes y el martes por la tarde
  4. La abogada de Rosa Peral renuncia a su defensa en todos los procesos judiciales que tiene abiertos
  5. La heroína regresa con fuerza a España 'disfrazada' en forma de pastillas y cápsulas
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Directo | Protecció Civil pone en prealerta el Plan Inuncat para este martes ante los intensos chubascos previstos para esta tarde

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Radar de lluvia en Barcelona y resto de Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo y dónde va llover hoy

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Bolsa de aire polar sobre Catalunya: lluvias fuertes, según Meteocat

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¿Qué tiempo hará para el Puente de Mayo? Habrá de todo

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Alerta por lluvias torrenciales este jueves en la Catalunya central

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Media España en aviso naranja: la Aemet advierte de lluvias intensas y granizo este miércoles

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La Aemet alerta de un giro en el tiempo: lluvias, tormentas y granizo en estas zonas de España

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Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya

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