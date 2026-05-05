El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias intensas en Catalunya y resto de España

El litoral y prelitoral catalán activan avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias para este martes por la tarde

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado para este martes por la tarde una nueva tanda de avisos por intensidad de lluvias y chubascos que podrían dejar más de 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. Si ayer lunes las tormentas afectaron sobre todo a la Catalunya central, este martes todo apunta a que los aguaceros más intensos tendrán lugar en el litoral y prelitoral catalán. Ante este escenario, Meteocat ha activado avisos en prácticamente todas las comarcas desde el Empordà hasta el Montsià, exceptuando solo a Barcelona, Tarragona, Maresme y Garraf, entre las dos de la tarde y hasta como mínimo las ocho de la noche de este martes.