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Meteorología
El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias intensas en Catalunya y resto de España
Cambio de tiempo: Catalunya activa un aviso por lluvias intensas a la espera de más inestabilidad
Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias en gran parte del territorio darán paso este jueves a una mayor inestabilidad. Los termómetros bajarán varios grados a lo largo de los próximos días y las precipitaciones alcanzarán a diferentes zonas tanto de Catalunya como del resto de España. Abrimos un hilo directo para narrar cómo evoluciona la predicción meteorológica y cuáles están siendo los episodios más destacados.
Chubascos acompañados de tormenta y granizo
Los modelos indican que los chubascos de este martes podrían llegar acompañados de tormenta y granizo. En algunos puntos, además, se espera que caigan con una intensidad torrencial y que dejen acumulaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en apenas media hora.
Barcelona esquiva los avisos por lluvias pero aún así registrará chubascos dispersos a lo largo de esta tarde
Barcelona no está por ahora en la lista de comarcas en aviso por intensidad de lluvias. Aun así, según apuntan los modelos, el municipio registrará lluvias dispersas e intermitentes a lo largo de esta tarde. No se esperan grandes acumulaciones de lluvia ni intensidades de tipo torrencial. Pero por si acaso, mejor salir con paraguas.
Girona registra un fuerte aguacero que se desplaza hacia el norte
Las imágenes por radar confirman que en provincia de Girona se está produciendo un aguacero de intensidad muy fuerte. Los modelos indican que se desplaza rápidamente hacia el norte.
Decenas de comarcas en aviso amarillo entre las dos y las ocho de la tarde de este martes
Meteocat ha activado avisos en prácticamente todas las comarcas desde el Empordà hasta el Montsià, exceptuando solo a Barcelona, Tarragona, Maresme y Garraf, entre las dos de la tarde y hasta como mínimo las ocho de la noche de este martes. Se trata de avisos por intensidad de lluvias y chubascos que podrían dejar más de 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos.
Protecció Civil mantiene activada la prealerta de su plan frente a inundaciones ante los chubascos de esta tarde
Protecció Civil afirma que mantiene activada la prealerta de su plan frente a inundaciones y pide extremar las precauciones mientras duren estas lluvias. El Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT) es un método de planificación de emergencias para afrontar y gestionar con eficacia las incidencias y emergencias que se lleguen a producir por inundaciones que se den dentro del territorio de Catalunya. En estos momentos, el protocolo sigue en fase de prealerta.
Valentina Raffio
El litoral y prelitoral catalán activan avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias para este martes por la tarde
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado para este martes por la tarde una nueva tanda de avisos por intensidad de lluvias y chubascos que podrían dejar más de 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. Si ayer lunes las tormentas afectaron sobre todo a la Catalunya central, este martes todo apunta a que los aguaceros más intensos tendrán lugar en el litoral y prelitoral catalán. Ante este escenario, Meteocat ha activado avisos en prácticamente todas las comarcas desde el Empordà hasta el Montsià, exceptuando solo a Barcelona, Tarragona, Maresme y Garraf, entre las dos de la tarde y hasta como mínimo las ocho de la noche de este martes.
Alinyà acumula más de 20 litros por metro cuadrado en apenas unas horas
El municipio de Alinyà, situado en el Alt Urgell, ha acumulado casi 23 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Se trata, por ahora, de la cifra más alta registrada a lo largo de esta jornada. Le siguen los 21 litros de Òdena y los más de 20 de Cadí Nord.
El frente más activo de tormentas descarga en el mar
Las imágenes por satélite muestran que el frente más activo de tormentas está descargando en el mar y, aunque en algunos puntos llega también a las costas catalanas, las lluvias más intensas se están quedando mar adentro.
Las lluvias intermitentes seguirán durante toda la tarde
Los modelos indican que las lluvias previstas para este lunes seguirán durante toda la tarde de forma intermitente. Por el momento, todo apunta a que serán de carácter moderado aunque en algunos puntos podrían descargar de forma fuerte. Los diferentes frentes se desplazan desde el sur y avanzan hacia el noreste.
L'Anoia ya registra acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado mientras las lluvias siguen abriéndose paso
Siguen las lluvias en Catalunya. Según los registros, en municipios como Òdena, en la comarca de Anoia, ya se han superado acumulaciones de más de 20 litros por metro cuadrado. En Sant Salvador de Guardiola se ha llegado a los 19,5 y en Blancafor a los 15. Los modelos apuntan a que seguirá lloviendo durante buena parte de la tarde y, en algunos puntos, hasta la madrugada.
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