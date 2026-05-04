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Meteorología
El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias y caída de las temperaturas
Cambio de tiempo: Catalunya activa un aviso por lluvias intensas a la espera de más inestabilidad
Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias en gran parte del territorio darán paso este jueves a una mayor inestabilidad. Los termómetros bajarán varios grados a lo largo de los próximos días y las precipitaciones alcanzarán a diferentes zonas tanto de Catalunya como del resto de España. Abrimos un hilo directo para narrar cómo evoluciona la predicción meteorológica y cuáles están siendo los episodios más destacados.
Lluvia en Barcelona
Durante la tarde de este domingo se han registrado abundantes precipitaciones en la ciudad de Barcelona. Para este lunes, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado la prealerts del plan Inuncat por riesgo de fuertes lluvias entre las 12 y 18 horas.
Las tormentas mantendrán mañana en aviso a ocho comunidades y Navarra tendrá nivel naranja a primera hora
Las tormentas mantendrán este lunes en aviso a ocho comunidades autónomas -Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunitat Valenciana-, con Navarra en nivel naranja durante las dos primeras horas del día, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Los fenómenos más intensos se concentrarán en el tercio nordeste peninsular y el área cantábrica, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes.
AEMET ha explicado que se mantendrá una situación de inestabilidad en la mitad norte peninsular, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo.
Desde primeras horas se registrarán lluvias en el Cantábrico oriental, si bien de forma menos intensa y dispersa, siendo a partir de las horas centrales cuando se intensificarán y generalizarán en la mitad norte. En cotas altas es probable que nieve por encima de 1.600 y 1.800 metros en la Cordillera Cantábrica y de los 2.000 metros en el resto de montañas del norte.
En la mitad sur peninsular, por el contrario, se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste e intervalos nubosos en el sureste. Por la tarde podrán desarrollarse chubascos aislados en el sureste por la nubosidad de evolución. En Baleares habrá intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco y tormenta ocasional, mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
En el extremo sud de Catalunya ya se acumulan más de 10 mm
El radar meteorológico del Meteocat ya muestra el paso de varias bandas de precipitación que atraviesan Catalunya de suroeste a noreste. Precipitaciones que por el momento son débiles, pero de manera local más intensas. Es el caso de puntos del extremo sud como Ulldecona (Montsià), donde ya se acumulan más de 10 mm.
Emergencias activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas con granizo en Valencia
Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias en el interior de la provincia de Valencia por el aviso de nivel amarillo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para la tarde de este domingo. Aemet prevé lluvias que pueden alcanzar acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora en las comarcas del interior de Valencia y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.
El aviso entra en vigor este domingo a las 14 horas del mediodía y se mantiene hasta la medianoche.
Prealerta Inuncat este lunes
Protecció Civil de la Generalitat ha puesto la prealerta del plan Inuncat para este lunes, entre las 12 y 18 horas, en base a las últimas previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya, que advierten de lluvias en el nordeste, Catalunya Central y Ponent.
Según Meteocat, en Catalunya los chubascos afectan a puntos del litoral y prelitoral sur y de forma más dispersa al resto de la mitad oeste.
En el Pirineo y el Prepirineo occidental se espera precipitación intermitente a lo largo del día.
Las tormentas dejarán chubascos fuertes y granizo en la mitad norte y pondrán en aviso a ocho comunidades
Las tormentas pondrán este sábado en aviso a ocho comunidades autónomas (Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja) con chubascos que podrán ser localmente muy fuertes y acumulados significativos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En Navarra los avisos llegarán a nivel naranja por la tarde.
Primeras lluvias
Las precipitaciones llegan a esta hora en el interior de Catalunya y las comarcas pirenaicas. A lo largo de la tarde, se esperan lluvias en el cuadrante noroeste. Comarcas como la Noguera, el Pallars Jusspa, el Pallars Sobirà, el Val d'Aran y el Solsonès registran algunos chubascos. El aviso, de cara al sábado, se concentra en el sur de Catalunya.
Viento en Barcelona
Pese a que en la costa no se esperan lluvias importantes a lo largo de la jornada de hoy, en Barcelona sí se ha hecho notar el viente moderado, que ha soplado con fuerza sobre todo durante las primeras horas de la mañana. En plena floración de los plátanos de sombra, las rachas de viento han vuelto a desencadenar una lluvia de flores de plátano y polen, aunque más moderada que la que marcó el día de Sant Jordi.
Guillem Costa
Récord de calor
Las lluvias débiles de este fin de semana llegan tras un mes de abril que ha batido récords en Catalunya. Ha sido el más cálido desde que hay registros. Meteorológicamente, el mes ha estado marcado por la "ondulación de una corriente" que favoreció la llegada de varias perturbaciones al oeste de la península Ibérica, explican desde el Meteocat. Esta configuración impulsó aire cálido hacia Catalunya y, sumada al dominio persistente del anticiclón, disparó las temperaturas y dejó un ambiente muy seco en buena parte del litoral y prelitoral. Aunque a principios de mes hubo precipitaciones destacadas en el Pirineo, con nieve abundante en cotas medias y altas, el balance general es el de un abril seco.
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