El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias y caída de las temperaturas

Las tormentas mantendrán mañana en aviso a ocho comunidades y Navarra tendrá nivel naranja a primera hora

Las tormentas mantendrán este lunes en aviso a ocho comunidades autónomas -Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunitat Valenciana-, con Navarra en nivel naranja durante las dos primeras horas del día, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los fenómenos más intensos se concentrarán en el tercio nordeste peninsular y el área cantábrica, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes.

AEMET ha explicado que se mantendrá una situación de inestabilidad en la mitad norte peninsular, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo.

Desde primeras horas se registrarán lluvias en el Cantábrico oriental, si bien de forma menos intensa y dispersa, siendo a partir de las horas centrales cuando se intensificarán y generalizarán en la mitad norte. En cotas altas es probable que nieve por encima de 1.600 y 1.800 metros en la Cordillera Cantábrica y de los 2.000 metros en el resto de montañas del norte.

En la mitad sur peninsular, por el contrario, se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste e intervalos nubosos en el sureste. Por la tarde podrán desarrollarse chubascos aislados en el sureste por la nubosidad de evolución. En Baleares habrá intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco y tormenta ocasional, mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados.