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El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias y caída de las temperaturas

Cambio de tiempo: Catalunya activa un aviso por lluvias intensas a la espera de más inestabilidad

Dos transeúntes tratan de guarecerse de la lluvia. Arsenio Zurita / Europa Press

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Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias en gran parte del territorio darán paso este jueves a una mayor inestabilidad. Los termómetros bajarán varios grados a lo largo de los próximos días y las precipitaciones alcanzarán a diferentes zonas tanto de Catalunya como del resto de España. Abrimos un hilo directo para narrar cómo evoluciona la predicción meteorológica y cuáles están siendo los episodios más destacados.

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