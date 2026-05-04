Bolsa de aire polar sobre Catalunya: lluvias fuertes, según Meteocat

El mes de mayo ha llegado a Catalunya con un cambio radical en el tiempo: de unos días completamente soleados y con temperaturas altas poco habituales para la época a unas jornadas con una caída en el valor de los termómetros y precipitaciones generalizadas para toda la comunidad.

Esta semana, el Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) anuncia una previsión de inestabilidad climática que podría prolongarse hasta el fin de semana, como mínimo; un episodio provocado por la llegada de una masa de aire polar que comportará chubascos, tormentas, granizo y nieve.

Previsión meteorológica para este lunes

Desde este lunes, está prevista la llegada de una bolsa de aire frío y la configuración del chorro polar en la Península Ibérica, que alterarán las temperaturas y favorecerán las precipitaciones. Para este día, en Catalunya se espera una jornada nublada con chubascos acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, serán sutilmente más elevadas respecto a los anteriores días.

El viento será flojo, de dirección variable por la mañana y, a partir del mediodía, las ráfagas podrían ser más intensas.

Avisos de nivel amarillo por lluvia

Durante la mañana se esperan chubascos en el Pirineo y Prepirineo, y a partir del mediodía las lluvias probablemente se extiendan al tercio oeste, al interior de la mitad este y al prelitoral. La llegada de las tormentas está prevista para la tarde y puntualmente podrían ir acompañadas de granizo.

La cota de nieve se situará alrededor de los 2.400 metros, y en el Pirineo occidental podría bajar hasta los 2.200 metros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Meteocat han activado avisos de nivel amarillo para este lunes y el martes por la intensidad de las lluvias en la mayoría de las comarcas de Catalunya, aunque la advertencia meteorológica se centra sobre todo en el Prepirineo de Barcelona, la depresión central de Barcelona y el prelitoral de la misma provincia.

Martes con chubascos y tormentas

Para el martes, durante las primeras horas se esperan nubes bajas en puntos de la depresión central y en los valles del Pirineo y Prepirineo, y el resto del día, el cielo probablemente se mantendrá cubierto.

El valor de los termómetros podría descender de forma ligera, debido a las perturbaciones meteorológicas.

En cuanto al viento, se prevé que sea flojo y de dirección variable, con aumentos puntuales y moderados de la intensidad.

Las precipitaciones se esperan desde las primeras horas del día: durante la madrugada del lunes al martes habrá lluvias débiles en el litoral y prelitoral. A partir del mediodía se esperan chubascos acompañados de tormenta y puntualmente de granizo en el interior del cuadrante nordeste, Pirineo, Prepirineo y prelitoral. La cota de nieve estará alrededor de los 2.000 y 2.200 metros.

Miércoles más estable

La previsión meteorológica del miércoles en Catalunya es de un día algo más tranquilo, con un cielo que podría estar despejado o poco nublado.

Las temperaturas seguirán bajando, aunque de forma sutil. El viento, por su parte, será flojo de dirección variable en la mayoría del territorio, excepto en Tarragona y el Empordà, donde llegará el viento del norte con rachas algo más fuertes.

Todavía se esperan precipitaciones, pero serán generalmente débiles. A partir del mediodía están previstos algunos chubascos en el cuadrante nordeste y en el Pirineo y Prepirineo, ocasionalmente podrían llegar acompañados de tormenta y de granizo.