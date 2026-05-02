El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet por lluvias y caída de las temperaturas

Récord de calor

Las lluvias débiles de este fin de semana llegan tras un mes de abril que ha batido récords en Catalunya. Ha sido el más cálido desde que hay registros. Meteorológicamente, el mes ha estado marcado por la "ondulación de una corriente" que favoreció la llegada de varias perturbaciones al oeste de la península Ibérica, explican desde el Meteocat. Esta configuración impulsó aire cálido hacia Catalunya y, sumada al dominio persistente del anticiclón, disparó las temperaturas y dejó un ambiente muy seco en buena parte del litoral y prelitoral. Aunque a principios de mes hubo precipitaciones destacadas en el Pirineo, con nieve abundante en cotas medias y altas, el balance general es el de un abril seco.