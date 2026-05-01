Tiempo de este jueves y del primer fin de semana de mayo, en directo: consulta la predicción de lluvias en Catalunya y el resto de España

Protecció Civil desactiva la alerta del plan INUNCAT por la mejora de las previsiones de lluvia esta tarde

Protección Civil de la Generalitat ha desactivado esta mañana la alerta del plan INUNCAT en base a las últimas previsiones del Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC) que rebajan la intensidad de las lluvias esta tarde. El plan queda en prealerta por la previsión de que las lluvias puedan afectar principalmente a las comarcas de la Catalunya Central y Lleida. El Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC), en la última actualización, ha reducido la probabilidad de superarse los 20 l/m2 en 30 minutos, especialmente en las comarcas del Berguedà y Lluçanès. Igualmente, se prevén lluvias que pueden ser intensas a partir del mediodía y hasta el anochecer en la Catalunya Central y algunas comarcas de Lleida. Los chubascos irán acompañados de tormenta y localmente piedra.