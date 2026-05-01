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Meteorología
Tiempo de este jueves y del primer fin de semana de mayo, en directo: consulta la predicción de lluvias en Catalunya y el resto de España
Cambio de tiempo: Catalunya activa un aviso por lluvias intensas a la espera de más inestabilidad
Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias en gran parte del territorio darán paso este jueves a una mayor inestabilidad. Los termómetros bajarán varios grados a lo largo de los próximos días y las precipitaciones alcanzarán a diferentes zonas tanto de Catalunya como del resto de España. Abrimos un hilo directo para narrar cómo evoluciona la predicción meteorológica y cuáles están siendo los episodios más destacados.
Tiempo inestable para este viernes
La previsión para este viernes es de cielos nubosos con chubascos dispersos en el Pirineo occidental de madrugada y por la tarde; probabilidad de lluvias débiles en litoral y prelitoral del centro y sur de Tarragona. Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral y con pocos cambios en el resto, y máximas en ligero descenso en el noreste y el extremo suroeste y sin cambios en el resto. Viento flojo.
Aviso por tormentas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco y Comunidad Valenciana
Las lluvias y tormentas pondrán este viernes en aviso a puntos de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, los avisos por lluvias y tormentas estarán en Granada y Jaén; Teruel y Zaragoza; Albacete y Guadalajara; Álava y Vizcaya; y Valencia. La inestabilidad se dará en el tercio este peninsular, con cielos nubosos o cubiertos y chubascos y tormentas que desde primeras horas probablemente sean fuertes en la Comunidad Valenciana y este de Castilla-La Mancha, sin descartar aledaños. Asimismo, se registrarán bancos de niebla matinales dispersos en puntos de los extremos oriental y occidental peninsulares así como en el alto Ebro, Ibérica y área cantábrica. En Baleares es probable que se dé calima.
La CHE advierte de crecidas súbitas en el Pirineo ante las lluvias intensas previstas
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado este miércoles sobre la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos del Pirineo central y oriental, especialmente en las provincias de Huesca y Lleida, ante la previsión de lluvias intensas y tormentas durante la jornada. El aviso se produce tras la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de alertas amarillas por precipitaciones que podrían alcanzar entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.
Mediodía
A partir del mediodía se pueden ver afectadas las comarcas de la Garrotxa, Ripollès, Solsonès, Bages, Alt Urgell, Moianès, Osona, Berguedà y Lluçanès. Al atardecer y primeras horas de la noche, la precipitación se desplazará hacia el oeste del territorio afectando sobre todo a la comarca de la Noguera, aunque también se podrán ver afectadas con menor intensidad el Pallars Jussà, Urgell, Segarra, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà y Bages. Protecció Civil de la Generalitat pide extremar las precauciones especialmente en la movilidad y actividades al aire libre, y seguir las previsiones meteorológicas.
Protecció Civil desactiva la alerta del plan INUNCAT por la mejora de las previsiones de lluvia esta tarde
Protección Civil de la Generalitat ha desactivado esta mañana la alerta del plan INUNCAT en base a las últimas previsiones del Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC) que rebajan la intensidad de las lluvias esta tarde. El plan queda en prealerta por la previsión de que las lluvias puedan afectar principalmente a las comarcas de la Catalunya Central y Lleida. El Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC), en la última actualización, ha reducido la probabilidad de superarse los 20 l/m2 en 30 minutos, especialmente en las comarcas del Berguedà y Lluçanès. Igualmente, se prevén lluvias que pueden ser intensas a partir del mediodía y hasta el anochecer en la Catalunya Central y algunas comarcas de Lleida. Los chubascos irán acompañados de tormenta y localmente piedra.
El Meteocat actualiza la previsión
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado la alerta a las diez de la mañana. Acota la posibilidad de lluvias entre las dos de la tarde y las diez de la noche, con episodios de precipitaciones intensas en periodos de media hora y sobre todo en comarcas como el Lluçanès y el Berguedà.
No correr riesgos
Ante la previsión de lluvias intensas en las comarcas centrales desde el mediodía hasta la noche, Protección Civil ha enviado varios mensajes en los que conmina a la población a no correr riesgos y evitar cruzar ríos, rieras y barrancos y no llevar a cabo actividades en zonas inundables.
Más de 20 litros por metro cuadrado
Las predicciones apuntan a que algunas zonas del centro de Catalunya pueden registrar precipitaciones de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos. Esta situación puede producirse especialmente a partir del mediodía.
Riesgo en la Catalunya central
La Catalunya central, especialmente el Berguedà y el Lluçanès, es la zona que puede sufrir precipitaciones de mayor intensidad. No solo de lluvia, también puede caer granizo en algunos puntos, y de dimensiones considerables.
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