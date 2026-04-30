¿Qué tiempo hará para el Puente de Mayo? Habrá de todo

A pocos días el puente de mayo, muchos esperan una situación climática estable en el país para poder disfrutar de unos días festivos que parezcan más propios del verano que de la primavera. Sin embargo, las previsiones indican una tendencia inestable debido a la presencia de una masa de aire de origen subtropical, que ha estado afectado toda la semana.

Tiempo previo al Puente de Mayo

Después de esta semana, en la que las predicciones en la Península Ibérica han estado marcadas por mañanas tranquilas con nubes que han dejado chubascos, tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento en muchos puntos, la previsión meteorológica sigue siendo de un clima adverso para este puente festivo.

Sin embargo, la estabilización atmosférica llega justo antes del puente de mayo en la mayor parte del país: este jueves. Para este día todavía se esperan cielos nubosos durante las primeras horas y chubascos con tormenta en regiones del norte, pero muy ocasionales.

A lo largo de la jornada habrá una tendencia de disminución de la nubosidad, dejando el cielo despejado. La inestabilidad será mayor en el sureste, en los sistemas montañosos del norte, y en las sierras del este peninsular, donde no se descartan chubascos y tormentas puntualmente fuertes.

Asimismo, las temperaturas probablemente sean sutilmente más elevadas, exceptuando el Cantábrico y los Pirineos.

Avisos de nivel amarillo

Igualmente, para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por intensidad de las lluvias de nivel amarillo en: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya y Murcia.

El aviso amarillo se activa cuando las acumulaciones de lluvia se prevé que superen los 15 litros por metro cuadrado en una hora, lo que supone un peligro bajo, pero sigue siendo un riesgo.

Predicciones para el Puente de Mayo

De cara al día festivo, el 1 de mayo, la Aemet prevé una situación de inestabilidad en la mitad este de la Península y en el área cantábrica, donde predominarán los cielos cubiertos y las precipitaciones en forma de chubascos y localmente de tormentas, que podrían ser fuertes en regiones del centro este. También se esperan chubascos ocasionales en Baleares y Galicia.

Con todo, en general, será una jornada no laborable tranquila y despejada en el resto del país.

Las temperaturas máximas irán en descenso en Baleares y el tercio oriental peninsular, pero podrían aumentar en el resto de la Península y en Canarias, mientras que las mínimas subirán en la mayor parte del país.

Fin de semana inestable

El fin de semana festivo, el clima podría ser más impredecible, ya que la Aemet anticipa el paso de una vaguada, que se refiere al ascenso de masas de aire cálido y húmedo. Este fenómeno provocará un sábado inestable: aumento de la nubosidad con tormentas y precipitaciones, que serán puntualmente intensas en el Cantábrico, en el noroeste, en el centro este y, con menor probabilidad, en las sierras del sur.

La vaguada también podría favorecer a un descenso notable de las temperaturas en toda la Península, excepto en el sureste.

Domingo más tranquilo

El domingo probablemente será el día más tranquilo del puente, con un clima ya más estable.

Aun así, se seguirán notando los efectos de la masa de aire cálida, especialmente en el nordeste peninsular. La Aemet prevé precipitaciones y tormentas dispersas en el tercio nordeste, y no se descarte que alcance el norte de Baleares.

Con todo, ya se irán abriendo claros de oeste a este, dejando los cielos despejados en gran parte del país.

Los termómetros registrarán valores más elevados en la mitad sureste y Baleares, y un descenso leve en el tercio norte.