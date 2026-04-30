Tiempo de este jueves y del primer fin de semana de mayo, en directo: consulta la predicción de lluvias en Catalunya y el resto de España

Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias en gran parte del territorio darán paso este jueves a una mayor inestabilidad. Los termómetros bajarán varios grados a lo largo de los próximos días y las precipitaciones alcanzarán a diferentes zonas tanto de Catalunya como del resto de España. Abrimos un hilo directo para narrar cómo evoluciona la predicción meteorológica y cuáles están siendo los episodios más destacados.

El Meteocat actualiza la previsión El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado la alerta a las diez de la mañana. Acota la posibilidad de lluvias entre las dos de la tarde y las diez de la noche, con episodios de precipitaciones intensas en periodos de media hora y sobre todo en comarcas como el Lluçanès y el Berguedà.

No correr riesgos Ante la previsión de lluvias intensas en las comarcas centrales desde el mediodía hasta la noche, Protección Civil ha enviado varios mensajes en los que conmina a la población a no correr riesgos y evitar cruzar ríos, rieras y barrancos y no llevar a cabo actividades en zonas inundables.

Más de 20 litros por metro cuadrado Las predicciones apuntan a que algunas zonas del centro de Catalunya pueden registrar precipitaciones de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos. Esta situación puede producirse especialmente a partir del mediodía.