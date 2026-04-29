Media España en aviso naranja: la Aemet advierte de lluvias intensas y granizo este miércoles

El puente festivo por el Día del Trabajador se aproxima, pues llega este viernes 1 de mayo, y mientras muchos esperan poder disfrutarlo con un clima más propio de verano, las jornadas previas llegan con un tiempo contrario al que se anhela.

La situación de inestabilidad climática sigue predominando en gran parte de la península Ibérica. Las precipitaciones serán fenómenos locales, que pueden ser muy intensos, incluso se advierte sobre posibles inundaciones o desprendimientos.

Previsión meteorológica para este miércoles

Este miércoles, en la mayoría de la Península se espera una situación climática ajetreada. Durante todo el día predominarán los cielos nubosos, excepto en el tercio oriental con un día algo más despejado.

Las temperaturas experimentarán un aumento en Baleares, Melilla, sureste peninsular y Cantábrico, pero descenderán en la vertiente atlántica, áreas del centro y oeste peninsular.

Las lluvias acompañan la jornada desde la primera hora, cuando ya se han registrado chubascos y tormentas en regiones del centro, oeste y en zonas del Cantábrico. Las precipitaciones probablemente se intensifiquen a partir de las horas centrales y sean generales para la mayor parte del territorio, a excepción del litoral mediterráneo y extremo sur, donde son poco probables.

En esta segunda mitad del día se prevé que sean más fuertes y vayan ocasionalmente acompañadas de tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento en zonas de Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid.

Avisos de nivel amarillo y naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado incluso avisos para este miércoles por intensidad de las lluvias en media España: de nivel amarillo en Andalucía, Extremadura, Navarra y el País Vasco, y de nivel naranja en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja.

El aviso naranja se activa cuando las acumulaciones de lluvia se prevé que superen los 30 litros por metro cuadrado en una hora, lo que puede suponer un riesgo importante.

Asimismo, la Aemet pide precaución porque -debido a la intensidad puntual de las precipitaciones- podrían darse posibles inundaciones, caída de ramas u objetos.

Jueves más estable

De cara al jueves, la Aemet anuncia una tendencia a una estabilización climática. Aun así, se esperan cielos muy nubosos durante las primeras horas, que en el norte de la Península pueden dejar algún chubasco o tormenta ocasional.

A partir del mediodía, podría quedarse un cielo despejado en gran parte del territorio, excepto en los sistemas montañosos del norte y en las sierras del este, donde se prevé algún chubasco y tormenta que podría ser puntualmente fuerte.

De esta forma, la Aemet mantiene activos los avisos amarillos por intensidad de las lluvias en Andalucía y Castilla-La Mancha.

Los termómetros, por su parte, registrarán valores máximos más elevados en la mayoría del país, aunque las mínimas podrían descender en la mitad oeste peninsular.

Puente de Mayo inestable

La situación climática inestable podría reaparecer el Día del Trabajador. Sin embargo, algunas zonas podrían quedar resguardadas del mal tiempo. Los cielos nubosos y las precipitaciones, en forma de chubascos y tormentas, se prevén en la mitad oriental peninsular y el área cantábrica, y también son probables algunos chubascos ocasionales en Baleares y Galicia.

Respecto a las temperaturas, los valores probablemente aumenten en gran parte del país, excepto en el tercio oriental peninsular y en Baleares.

El fin de semana festivo, el clima podría ser más inseguro porque la Aemet prevé el paso de una vaguada, que se refiere al ascenso de masas de aire cálido y húmedo. Esto provocaría inestabilidad atmosférica, lo que a menudo deriva en tormentas, precipitaciones intensas, descenso de temperaturas y aumento de la nubosidad.