Alerta por lluvias torrenciales este jueves en la Catalunya central

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé que este jueves, víspera del festivo del 1 de mayo, sea una jornada de peligro por lluvia en las comarcas centrales con lluvias torrenciales que pueden dejar hasta 20 litros/m2 en menos de 30 minutos. Ante esta situación, Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan INUNCAT y recomienda prudencia en la movilidad y en las actividades al aire libre, y no acercarse a ríos, rieras y barrancos.

El episodio de chubascos intensos comenzará al mediodía del 30 de abril y se alargará hasta la noche y, de entre todas las comarcas afectadas, donde hay mayor probabilidad de superar el umbral de los 20 litros/m2 es en la comarca del Berguedà y el Lluçanès. Las tormentas pueden ir acompañadas de granizo en algunos puntos.

Fuera de la Catalunya central, el temporal también puede dejar acumulaciones de agua importantes en poco tiempo en Lleida.

Protecció Civil pide evitar cruzar, ni a pie ni en coche, rieras, torrentes, pasos subterráneos ni zonas que se pueden inundar, porque es donde se producen la mayoría de incidentes durante los temporales. También se recomienda circular preferentemente por las rutas principales y las autopistas, moderar la velocidad y mantener las distancias de seguridad.

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Se pueden consultar las actuaciones que hay que hacer, los consejos y las recomendaciones municipales vinculadas al INUNCAT en http://interior.gencat.cat/inundacions