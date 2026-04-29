Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlzheimerRivasJuicio mascarillasCorazónJubilaciónRodaliesBebé maltratadoSiestaAlquilerAurelio Rojas
instagramlinkedin

Alerta por lluvias torrenciales este jueves en la Catalunya central

Protecció Civil activa la alerta del plan INUNCAT ante la previsión de chubascos que podrían dejar hasta 20 litros/m2 en media hora en las comarcas centrales

Girona vive con la sensación de temporal permanente desde enero

Girona vive con la sensación de temporal permanente desde enero / Marc Martí / DDG

Pau Brunet

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé que este jueves, víspera del festivo del 1 de mayo, sea una jornada de peligro por lluvia en las comarcas centrales con lluvias torrenciales que pueden dejar hasta 20 litros/m2 en menos de 30 minutos. Ante esta situación, Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan INUNCAT y recomienda prudencia en la movilidad y en las actividades al aire libre, y no acercarse a ríos, rieras y barrancos.

El episodio de chubascos intensos comenzará al mediodía del 30 de abril y se alargará hasta la noche y, de entre todas las comarcas afectadas, donde hay mayor probabilidad de superar el umbral de los 20 litros/m2 es en la comarca del Berguedà y el Lluçanès. Las tormentas pueden ir acompañadas de granizo en algunos puntos.

Fuera de la Catalunya central, el temporal también puede dejar acumulaciones de agua importantes en poco tiempo en Lleida.

Protecció Civil pide evitar cruzar, ni a pie ni en coche, rieras, torrentes, pasos subterráneos ni zonas que se pueden inundar, porque es donde se producen la mayoría de incidentes durante los temporales. También se recomienda circular preferentemente por las rutas principales y las autopistas, moderar la velocidad y mantener las distancias de seguridad.

Noticias relacionadas

Se pueden consultar las actuaciones que hay que hacer, los consejos y las recomendaciones municipales vinculadas al INUNCAT en http://interior.gencat.cat/inundacions

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
  2. El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
  3. Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
  4. Rivas, el municipio de IU que creció muy rápido (con 10.178 chalés y 5.669 piscinas) y congeló la construcción: 'Los jóvenes no encuentran casa
  5. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  6. La Academia de Ciencias de EEUU retira el estudio de Barbacid sobre cáncer de páncreas por ocultar sus vínculos empresariales
  7. Las pediatras de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado ven 'muy poco probable' que sus lesiones anales fueran por estreñimiento
  8. Catalunya bajará la presión del grifo y dispondrá de más gasoil para evitar cortes de agua en apagones

Alerta por lluvias torrenciales este jueves en la Catalunya central

Alerta por lluvias torrenciales este jueves en la Catalunya central

Media España en aviso naranja: la Aemet advierte de lluvias intensas y granizo este miércoles

Media España en aviso naranja: la Aemet advierte de lluvias intensas y granizo este miércoles

¿Qué tiempo hará para el Puente de Mayo? Habrá de todo

¿Qué tiempo hará para el Puente de Mayo? Habrá de todo

La Aemet alerta de un giro en el tiempo: lluvias, tormentas y granizo en estas zonas de España

La Aemet alerta de un giro en el tiempo: lluvias, tormentas y granizo en estas zonas de España

Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya

Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya

Abril se despide con calor en Catalunya: la previsión del Meteocat para este fin de semana

Abril se despide con calor en Catalunya: la previsión del Meteocat para este fin de semana

Vídeos | Las imágenes de la "excepcional" granizada en Catalunya: Ribes de Freser se tiñe de blanco en abril

Vídeos | Las imágenes de la "excepcional" granizada en Catalunya: Ribes de Freser se tiñe de blanco en abril

¿Qué tiempo hará para Sant Jordi 2026 en Catalunya? El último pronóstico del Meteocat

¿Qué tiempo hará para Sant Jordi 2026 en Catalunya? El último pronóstico del Meteocat