¿Qué tiempo hará para el Puente de Mayo? Habrá de todo

A pocos días el puente de mayo, muchos esperan una situación climática estable en el país para poder disfrutar de unos días festivos que parezcan más propios del verano que de la primavera. Sin embargo, las primeras previsiones indican una tendencia inestable debido a la presencia de una masa de aire de origen subtropical.

Clima adverso el martes en España

Esta semana, las predicciones en la Península Ibérica están marcadas por mañanas tranquilas y nubes que van creciendo a partir del mediodía dejando chubascos en muchos puntos y, localmente acompañados de tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento.

Para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada inestable en la mayor parte de la Península con chubascos desde las primeras horas en las zonas del Cantábrico y del sur peninsular.

A partir del mediodía las precipitaciones se podrían propagar por el norte, la mitad occidental, en el interior del país y en las sierras del sureste y de los Pirineos se esperan puntualmente acompañadas de granizo y de fuertes ráfagas de viento.

Aun así, las temperaturas máximas no sufrirán cambios notables, aunque sí podrían descender en el norte peninsular, y descender en la mitad sur. Asimismo, los valores mínimos irán en aumento en la mayoría del país.

Tiempo previo al Puente de Mayo

De cara al miércoles, la tendencia climática será similar al día anterior: serán probables los chubascos y las tormentas localmente fuertes en regiones de Galicia, zonas del Cantábrico, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid.

Las temperaturas experimentarán una bajada notable en las áreas del centro y oeste peninsular.

La estabilización atmosférica podría llegar justo antes del puente de mayo: el jueves, aunque solo en algunos puntos del país. Para este día todavía se esperan cielos nubosos y chubascos con tormenta en regiones del centro y del norte, pero con una intensidad menor y menos generalizada. La inestabilidad será mayor en Catalunya, Navarra y el norte de Aragón, con precipitaciones más intensas y puntualmente en forma de tormentas.

Igualmente, los valores que se registrarán en los termómetros probablemente sean sutilmente más elevados.

Primeras predicciones

Para el día festivo, el 1 de mayo, la Aemet prevé una situación de inestabilidad en la mitad oriental de la Península y en el área cantábrica, donde predominarán los cielos cubiertos y las precipitaciones en forma de chubascos y localmente de tormentas, que podrían ser fuertes en regiones del este. También se esperan chubascos ocasionales en Baleares y Galicia. Con todo, en general, será una jornada no laborable tranquila y despejada en el resto del país.

Las temperaturas máximas irán en descenso en Baleares y el tercio oriental peninsular, pero podrían aumentar en el resto de la Península y en Canarias, mientras que las mínimas subirán en la mayor parte del país.

El fin de semana del puente de mayo probablemente será más tranquilo y con un clima más estable. La previsión meteorológica de la Aemet es de dos días soleados, con precipitaciones en el extremo norte peninsular, pero con temperaturas por encima de lo habitual para esta época.