La Aemet alerta de un giro en el tiempo: lluvias, tormentas y granizo en estas zonas de España

Este mes de abril, España ha registrado valores más propios de un mes de julio, con temperaturas de entre 5 y 10 grados por encima de lo que corresponde en primavera. Algunas zonas del este, centro y sur del país han llegado a superar los 30 grados.

Sin embargo, la inestabilidad meteorológica regresa a la península e Islas canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una serie de avisos que afectan a algunas regiones de España y que podrían marcar este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, y en consecuencia, este fin de semana largo.

Lluvias al empezar la semana

A principios de semana, en el interior de las provincias del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, norte de Castilla y León, alto Ebro y Pirineos “persistirá la inestabilidad con cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas vespertinas que pueden ser localmente fuertes”, señala la agencia.

Tanto en el Cantábrico como en el Estrecho y mar de Alborán (parte occidental del mar Mediterráneo) se pueden dar algunas precipitaciones débiles, así como también en el norte de las islas Canarias.

Por el contrario, en el extremo sur peninsular y las islas Baleares se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos. La calima será la protagonista de la región del sur.

El viento no será protagonista, salvo en el litoral, con rachas muy fuertes de levante en el Estrecho, Alborán y noroeste gallego.

La Aemet también confirma que las temperaturas no esperan ningún cambio relevante, salvo un aumento en las mínimas en montañas del noroeste y también de las máximas en el sur.

Más precipitaciones

Mañana martes se espera que las precipitaciones sean prácticamente generalizadas y acompañadas de tormenta. En el norte, noroeste, Extremadura y algunas zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha serán localmente fuertes.

Sin embargo, estas lluvias no se esperan en el litoral levantino (desde el delta del Ebro hasta Almería, incluyendo Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia y parte de Andalucía) ni en las islas Baleares.

Descenso de las temperaturas

Durante el miércoles, la agencia prevé que las temperaturas máximas vayan en descenso en la mayor parte del país, menos en el Alborán, donde aumentarán. Los valores mínimos, aun así, aumentarán en la mitad oriental de España y disminuirán en la occidental.

El viento seguirá sin aparecer en la mayoría de las regiones, salvo en los litorales del norte peninsular y las costas gallegas, donde será más intenso. En las islas Canarias, el aire será moderado y de componente norte.

¿Llega la estabilidad?

A partir del jueves, la incertidumbre crece, aunque “se espera que este día haya una tendencia a la estabilización”, señala la Aemet. Con todo, se prevé que puedan darse algunas tormentas y precipitaciones en el Pirineo, la Ibérica oriental (Girona) y otras sierras del este y sudeste.

Sin embargo, las temperaturas máximas irán en ascenso aunque las mínimas descenderán. El viento será flojo en la mayoría de las regiones peninsulares.

Un fin de semana incierto

Justo cuando empiezan los tres días de descanso, la Aemet no puede prever con exactitud las condiciones atmosféricas que se darán. Sin embargo, teniendo en cuenta estos días anteriores, la agencia cree que las precipitaciones se podrían concentrar en la mitad este y el norte de la península.

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La dificultad para prever el estado del tiempo estas semanas se debe a la 'barrera de predictibilidad de la primavera del hemisferio norte', tal y como define la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, es una época del año en la que se hace difícil prever qué pasará.