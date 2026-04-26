Alerta por lluvia
Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya
El Meteocat prevé lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en comarcas del Pirineo y Prepirineo catalán
Protecció Civil ha activado su plan de emergencia Inuncat en fase de alerta ante la previsión de lluvia intensa para esta tarde en comarcas del Pirineo y Prepirineo catalán. A partir de las 14 horas de hoy y hasta primera hora de la noche de mañana, el Servei Meteorològic de Catalunya prevé lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en treinta minutos en esas zonas, en aviso amarillo por precipitaciones intensas.
El aviso afecta a las comarcas de Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Ripollès, Lluçanès, Osona, Garrotxa y Selva.
Ante la previsión de Meteocat, Protección Civil ha pedido precaución si se debe conducir por esas zonas o en las actividades en el exterior.
- El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
- La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
- El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?
- Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
- Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- Un herido crítico tras recibir cinco disparos en el barrio de Sants de Barcelona
- ¿Qué es la sarna noruega que está afectando a más de 30 personas en Galicia? ¿Tiene cura?