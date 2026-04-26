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Alerta por lluvia

Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya

El Meteocat prevé lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en comarcas del Pirineo y Prepirineo catalán

Gente bajo la lluvia en Barcelona.

Gente bajo la lluvia en Barcelona. / Jordi Otix

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Protecció Civil ha activado su plan de emergencia Inuncat en fase de alerta ante la previsión de lluvia intensa para esta tarde en comarcas del Pirineo y Prepirineo catalán. A partir de las 14 horas de hoy y hasta primera hora de la noche de mañana, el Servei Meteorològic de Catalunya prevé lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en treinta minutos en esas zonas, en aviso amarillo por precipitaciones intensas.

El aviso afecta a las comarcas de Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Ripollès, Lluçanès, Osona, Garrotxa y Selva.

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Ante la previsión de Meteocat, Protección Civil ha pedido precaución si se debe conducir por esas zonas o en las actividades en el exterior.

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