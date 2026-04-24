Abril se despide con calor en Catalunya: la previsión del Meteocat para este fin de semana

Tras un Sant Jordi con un tiempo estable y un ambiente agradable que ha permitido disfrutar de una Diada tranquila, la predicción meteorológica para este fin de semana sigue anunciando una situación climática favorable en la mayor parte de Catalunya.

Las previsiones apuntan a que el anticiclón instalado en la comunidad seguirá trayendo ratos de sol y pocas nubes durante lo que queda de mes de abril. Con todo, en algunas zonas del Pirineo sí se esperan chubascos o tormentas.

Previsión meteorológica para este viernes

Este viernes, Catalunya ha amanecido con algunas nubes bajas que ya han ido disminuyendo para dejar paso a una jornada soleada en la mayoría del territorio catalán.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciado que son posibles algunas precipitaciones débiles en el litoral y el prelitoral hasta mitad de mañana. Desde el mediodía, se prevén chubascos en el Pirineo, donde no se descarta que vengan acompañados de tormenta. La cota de nieve, por su parte, se situará alrededor de los 2.800 metros.

Las temperaturas máximas de este viernes serán similares en el litoral y ligeramente más elevadas en las zonas de interior.

El viento será flojo variable y por la tarde predominará el componente sur y sudeste.

Sábado con chubascos y tormentas

De cara al fin de semana, se podrá disfrutar de los últimos días de abril con un clima soleado y con una calor agradable, pero aún con lluvias en el extremo norte de Catalunya.

Para el sábado, se prevé un cielo con sol y poco nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían aumentar en algunos sectores al final del día hasta dejarlo cubierto.

A partir del final de la mañana, se esperan chubascos en el Pirineo, Prepirineo y en puntos del interior del cuadrante nordeste que podrían llegar acompañados de tormentas y posiblemente de granizo. La cota de nieve estará en torno los 2.800 metros.

Las temperaturas no sufrirán demasiados cambios respecto el día anterior, aunque las máximas sí podrían ascender ligeramente y llegar a los 27ºC en el sur de Catalunya.

El viento probablemente será débil y variable, tendiendo a sur y sudeste por la tarde, aunque podría haber algunas ráfagas más intensas, de forma ocasional, en Ponent y en el interior de las Terres de l'Ebre.

Domingo hasta 30ºC

El domingo se espera un cielo poco nuboso en Catalunya, con intervalos de nubes altas que podrían aumentar por la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sigue anunciando precipitaciones en el Pirineo, que vendrán en forma de chubascos dispersos y ocasionalmente acompañados de tormenta. La cota de nieve se situará alrededor de los 2.800 metros.

En general, los termómetros podrían experimentar una sutil subida que deje valores por encima de los 27ºC en muchas zonas de las cuatro provincias e, incluso, posiblemente se superen los 30ºC en la ciudad de Lleida.

El viento será débil y variable, tendiendo a predominar el componente sur por la tarde.