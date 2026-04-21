Vídeos | Las imágenes de la "excepcional" granizada en Catalunya: Ribes de Freser se tiñe de blanco en abril

La inestabilidad meteorológica reina en Catalunya, donde numerosas localidades se han situado alrededor de los 30 grados -como Alacarràs, Vallfogona de Balaguer o Seròs-, mientras las comarcas del Berguedà, Lluçanès (Barcelona), Ripollès y Cerdanya (Girona) tienen activo un aviso por tiempo violento desde las 17 horas por tormentas que se mantendrán hasta las 19 horas.

El Meteocat ha advertido de que en estos puntos también puede caer fuerte granizo superior a 2 centímetros. Localidades como Ribes de Freser se han teñido de blanco después una granizada "excepcional". El lunes, siete comarcas catalanas estuvieron en aviso por tiempo violento y otras tres por lluvias torrenciales. Este martes, las lluvias han continuado y han dejado imágenes invernales en algunos puntos de Catalunya.

"Se confirma la excepcionalidad del granizo de ayer. El tamaño no es récord, pero sí se trata de la granizada con mayor cantidad de piedras grandes (más de 2 cm) en Catalunya", ha explicado el Servei Meteorològic de Catalunya en la red social 'X'. Aunque en 2018 y 2015 también se produjo un episodio similar, "el granizo grande" fue "puntual", mientras en la de este abril las piedras de tamaño superior fueron la norma.

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"En la granizada de ayer cayeron muchas de más de 2 cm y también varias que alcanzaban los 3 cm. Así pues, es excepcional la cantidad de piedras grandes que cayeron", han explicado. Muchos usuarios han compartido en la red social 'X' imágenes de las carreteras totalmente teñidas de blanco. Por ello, Protecció Civil pide precaución a la ciudadanía en sus desplazamientos y actividades en el exterior.