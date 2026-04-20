Tormentas este lunes en Catalunya: avisos por lluvias en estas comarcas

Las lluvias han sido protagonistas del fin de semana en algunas partes de Catalunya; sin embargo, en muchas otras zonas ha predominado un ambiente soleado y, en la mayoría del territorio, el calor. Esta tendencia se prevé que sea similar durante estos próximos días, hasta el jueves como mínimo.

Aunque las precipitaciones no son generalizadas, para este lunes el Meteocat ha activado avisos por la intensidad de lluvia en algunas comarcas.

Previsión meteorológica para este lunes

Este lunes, Catalunya ha amanecido con bancos de niebla en algunos puntos del litoral, que han ido desapareciendo, para dejar una mañana con un cielo despejado.

Las temperaturas siguen siendo elevadas, aunque podrían bajar sutilmente, excepto en Ponent y Terres de l'Ebre, donde probablemente se superen los 30ºC.

El viento será flojo, de dirección variable, y por la tarde predominará el componente sur, con intervalos de intensidad moderada.

Avisos Meteocat por lluvia intensa

Se esperan chubascos en el tercio norte a partir del mediodía, que por la tarde se extenderán a la mitad norte y el sur de Catalunya. En general, serán de intensidad débil, aunque en puntos del Pirineo y Prepirineo se prevén cantidades abundantes, acompañadas de tormenta y granizo. La cota de nieve alrededor de los 2.700 metros.

Incluso el Meteocat ha activado avisos por intensidad de la lluvia en las comarcas de Barcelona del Berguedà, Lluçanès y Osona; y en las de Girona del Ripollès, Garrotxa, Selva y Alt Empordà. En estas, se espera acumular en 30 minutos más de 20 mm.

Martes con chubascos y tormentas

La previsión meteorológica para el martes es de una jornada con un cielo despejado y algunas nubes bajas.

El valor de los termómetros no sufrirá cambios, por lo que el ambiento seguirá siendo cálido.

A partir del mediodía se prevén chubascos débiles acompañados de tormenta en el Pirineo y Prepirineo, aunque con probabilidad de que sean localmente fuertes. La cota de nieve se situará alrededor de los 2.800 metros.

El viento será flojo, de dirección variable.

Miércoles hasta 32ºC

El miércoles se espera un día nublado, aunque a partir del mediodía podría ser mayormente soleado.

Las temperaturas subirán respecto al día anterior; incluso se podrían superar los 30ºC en algunas zonas de la provincia de Lleida, llegando hasta 31ºC en Balaguer (en la comarca de Noguera), y a 32ºC en la ciudad de Lleida (Segrià).

Aun así, los chubascos seguirán siendo los protagonistas en el Pirineo y Prepirineo, puntualmente acompañados de tormenta. Sin embargo, la intensidad podría ser menor y las cantidades acumuladas serán escasas.

El viento será flojo de dirección variable y por la tarde podría aumentar ocasionalmente la intensidad.