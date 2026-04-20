Semana de Sant Jordi de extremos en Catalunya: mañanas por encima de los 30 grados y tardes nubladas y con posibles tormentas

Catalunya se adentra en una de las semanas más especiales del año, la de Sant Jordi, con un pronóstico meteorológico poco habitual y, hasta cierto punto, un poco confuso. El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que entre el lunes y "hasta como mínimo el jueves", cuando se celebra la Diada de libros y rosas, el tiempo oscilará entre mañanas con temperaturas muy altas para la época y máximas de hasta 30 grados y tardes en las que, por contraste, se abrirán paso las nubes y, en algunos puntos, también podrían tomar protagonismo chubascos acompañados de tormenta, granizo y fuertes rachas de viento. Estos fenómenos serán especialmente prevalentes en las comarcas pirenaicas y en puntos del interior y, según afirman los meteorólogos, tenderán a formarse por la tarde.

Este lunes se perfila como una jornada estable en buena parte del territorio catalán, con máximas que rozarán los 30 grados en varios puntos del interior, sobre todo en provincia de Lleida, y que dejarán valores cercanos a los 25 grados en amplias zonas del litoral. Durante la mañana todo apunta a que se registrarán cielos despejados aunque después, de cara a la tarde, las nubes se irán abriendo paso. Por la tarde se han activado avisos por intensidad de lluvias en varias comarcas catalanas como el Empordà, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona y la Selva ante precipitaciones que podrían descargar con fuerza en periodos de apenas 30 minutos.

Esta misma dinámica se repetirá durante el resto de la semana. Los modelos apuntan a que durante las mañanas prevalecerá el buen tiempo en gran parte del territorio y que por la tarde se formarán nubes y posibles chubascos en varios puntos. Por el momento, todo apunta a que las comarcas pirenaicas y de interior serán las más afectadas por estas lluvias de tarde que, ocasionalmente, podrían llegar acompañadas de tormentas, granizo y fuertes vientos. La situación, que también se dará en varios puntos del norte peninsular, se repetirá hasta como mínimo el próximo jueves. "Tenemos por delante unos días con formación de nubes de tormenta con tormentas de tarde como mínimo hasta la diada de Sant Jordi", afirman desde Meteocat.

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En Barcelona, donde cada año miles de personas se desplazan para asistir a las firmas de libros de Sant Jordi y pasear por una ciudad envuelta de rosas, todo apunta a que el jueves el tiempo será relativamente estable. Se espera que las temperaturas se mantengan en la línea de los últimos días, con valores por encima de lo normal para la época. La jornada podría estar marcada por la presencia de intervalos de nubes pero, en principio, sin ningún episodio de inestabilidad atmosférica a la vista. Con un poco de suerte, si los pronósticos se confirman, la ciudad vivirá un Sant Jordi de buen tiempo.