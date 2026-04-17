Tormentas primaverales en Catalunya: el Meteocat pone fecha para las lluvias ocasionales

Después del anticiclón que ha dejado unos días soleados y monótonos, llega una semana algo inestable en Catalunya. Las próximas jornadas estarán marcadas por un episodio de precipitaciones típico de la primavera: lluvias intermitentes, chubascos esporádicos, y temperaturas que seguirán siendo elevadas.

Sin embargo, la inestabilidad no afectará a todo el territorio: muchos puntos de la comunidad pueden quedar resguardados de las lluvias.

Previsión meteorológica para este viernes

Este viernes, Catalunya ha amanecido con intervalos de nubes bajas y niebla local que ya han desaparecido y dejan un día prácticamente despejado en la mayoría del territorio.

Durante la tarde, el Meteocat no descarta algunos chubascos débiles en el Pirineo y Prepirineo, con una cota de nieve alrededor de los 2.600 metros.

Las temperaturas siguen siendo elevadas e, incluso, aumentarán respecto a los anteriores días. Los valores máximos pueden superar los 28ºC en Ponent y en las Terres de l'Ebre, y los 26ºC en gran parte del interior del territorio.

El viento se prevé flojo de dirección variable, y por la tarde predominará el de componente sur.

Sábado con chubascos y tormentas

De cara al fin de semana, ya se irán notando los efectos de la inestabilidad climática. Aunque será más palpable sobre todo en la vertiente norte de Catalunya, en concreto en el Pirineo.

El sábado se espera una mañana con niebla en las primeras horas y un cielo nuboso el resto del día. A partir del mediodía son probables los chubascos en el Pirineo y el Prepirineo, que pueden ser, en ocasiones, en forma de tormenta. La cota de nieve estará por encima de los 2.800 metros.

Los valores de los termómetros seguirán en aumento: podrían estar alrededor de los 29ºC en gran parte de Catalunya y llegar a los 30ºC en Lleida.

El viento podría ser flojo de dirección variable.

Domingo más lluvioso

Durante el domingo, probablemente predominará el sol en el tercio sur de Catalunya y un cielo cubierto en el norte.

De madrugada se espera alguna llovizna en puntos del interior de la comunidad y a partir del mediodía se prevén chubascos y tormentas en el Pirineo, Prepirineo y algunas comarcas del sur de Tarragona.

En el tercio oeste y en el tercio norte también podrían llegar algunas precipitaciones, aunque con menor probabilidad. La cota de nieve estará alrededor de los 2.800 metros.

Las temperaturas serán más altas y rondarán los 30ºC en las cuatro provincias.

Primeras previsiones de la semana

A partir de la siguiente semana, las precipitaciones podrían extenderse a zonas del interior de Catalunya de manera dispersa, pero no serán generales durante todo el día. Además, toda la costa catalana probablemente quede al margen de la inestabilidad.

Las primeras previsiones en los mapas meteorológicos de la Aemet muestran un lunes con lluvias en muchos puntos del territorio, aunque únicamente en las horas centrales del día.

El martes y el miércoles ya desaparecerán del tercio sur de la comunidad y en el resto las precipitaciones se esperan también a partir del mediodía e inicio de la tarde.

El jueves, por ahora, se prevén lluvias débiles en el Pirineo, también durante las horas centrales de la jornada. Por lo tanto, puede que se disfrute de un Sant Jordi prácticamente seco en Catalunya.