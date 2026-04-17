Buen tiempo
Mario Picazo, meteorólogo: "El anticiclón dispara un calor de verano en abril"
El sistema de altas presiones mantendrá las borrascas fuera de nuestra geografía, mientras una "masa de aire de origen norteafricano va a ayudar a subir las temperaturas"
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El clima cálido y la estabilidad que han predominado desde el martes en Catalunya, continuará este viernes en la mayor parte del país. Las temperaturas seguirán subiendo ligeramente y podrían superar los 30 grados en el sur peninsular. El fin de semana será meteorológicamente tranquilo, con ambiente cálido, sobre todo el domingo, cuando las temperaturas serán más típicas de principio de junio que de mitad de abril, superando los 25 grados en el litoral y los 30 grados en zonas del interior.
En Catalunya los termómetros seguirán subiendo este viernes y sábado, cuando "los valores máximos podrán rondar los 29 °C en la Catalunya Central, Ponent y Prepirineu occidental y, incluso, llegar a los 30 °C en el Pla de Lleida", apunta el Meteocat. La temperatura más alta se alcanzará este domingo, en Barcelona rozarán los 25 grados y en las zonas más cálidas del país registrarán los 30 grados.
"El anticiclón sigue dominando la situación meteorológica y para este fin de semana se espera que ejerza su función de bloqueo, manteniendo frentes y borrascas lejos de nuestra geografía", ha explicado Mario Picazo en 'Eltiempo.es'. Este sistema de alta presión favorece "la entrada de masas de aire más cálidas que ayudarán a disparar los termómetros bien por encima de las temperaturas que normalmente deberían registrarse por estas fechas".
"El anticiclón dispara un calor de verano en abril" advierte el meterólogo, que apunta que las "pocas nubes, largas horas de insolación y una masa de aire de origen norteafricano va a ayudar a subir las temperaturas progresivamente durante los próximos días en muchas zonas de España", lo que hará que las máximas alcanzarán los 30 grados en varios puntos del país, y podrían subir los termómetros hasta los 35 grados en algunas zonas del sur.
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