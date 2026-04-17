Solo con prismáticos y antes de que salga el sol: así se puede ver el cometa que visita estos días los cielos de Catalunya

El calendario astral en la primavera de este año 2026 está lleno de fenómenos astronómicos, sobre todo de luceros (cuando un planeta brilla intensamente y se puede ver a simple vista en el atardecer) como Venus, Júpiter, Mercurio, Marte y Saturno.

Uno de ellos es el cruce del cometa C/2025 R3 (PanStarrs), que surca estos días los cielos de Catalunya y de todo el país, y que puede ser observado con la ayuda de unos prismáticos.

La fase del perihelio tiene fecha

El 7 de octubre de 2025 el programa de investigación PanStarrs descubrió en Hawái (Estados Unidos) este cometa, que completa una vuelta alrededor del Sol aproximadamente cada 170.000 años, por lo que su aparición es un evento excepcional.

De esta forma, es importante recordar que solo quedan dos días para que el cometa alcance el perihelio (punto de la órbita del cometa que se encuentra más cerca del Sol), alrededor de las 23.30 horas (hora peninsular española), según datos de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

A 70 km de la Tierra

Y será el 27 de abril cuando este evento culminará cuando el cometa alcanzará su mayor cercanía con el planeta Tierra, a unos 70 kilómetros aproximadamente. Sin embargo, esa noche la luna se encontrará pasando de cuarto creciente (fase que iniciará el día 24) a llena, fase a la que llegará el 1 de mayo, por lo que la luz del satélite impedirá su correcta observación, aun con prismáticos.

Por lo tanto, durante estos días, en que la luna se encuentra pasando de nueva (fase a la que llegó este jueves) a cuarto creciente se puede llegar a observar el astro en horas nocturnas en todo el hemisferio norte.

La NASA estima que el cometa alcanzará una magnitud de ocho, por lo que seguramente se necesitará un telescopio o binoculares para poder apreciarlo. El astro será visible en el cielo oriental (hacia el este, por donde salen el Sol, la Luna y las estrellas) en las constelaciones de Pegaso (la séptima constelación más grande) y sobre Piscis (la décimo cuarta constelación zodiacal).

Nos visitan más cometas

Una vez haya pasado el C/2025 R3 (PanStarrs), otro cometa se dejará ver desde mediados de julio hasta agosto. El astro 10P/Tempel, un cometa periódico con un periodo orbital de poco más de cinco años desde Júpiter hasta Marte.

Según Cometografía, una página web especializada en astrografía de cometas, se espera que el cometa alcance una magnitud de 6.5 a 7, por lo que también serán necesarios los binoculares para poder verlo durante la noche.

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Pero esto no es todo. Según datos publicados en Minor Planet Center (MPC), la organización mundial de la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés), se estima que otro cometa, el 161P/Hartley-IRAS, alcance el punto de más acercamiento a la Tierra en el mes de octubre.