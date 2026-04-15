El tiempo en Catalunya: hasta 30ºC, según Meteocat

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Gente disfrutando del buen tiempo en Barcelona.

Gente disfrutando del buen tiempo en Barcelona. / Jordi Otix

Andrea Valenzuela García

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Las precipitaciones y el frío de los últimos días ya han quedado atrás, en un episodio que no se prevé que vuelva a corto plazo a Catalunya.

La llegada de un anticiclón trae de vuelta las altas temperaturas y, en general, se podrá disfrutar de una semana con una gran estabilidad climática.

Previsión meteorológica para este miércoles

Ese miércoles, Catalunya ha amanecido con algunos bancos de niebla matinales en el interior, que han dado paso a una mañana prácticamente despejada. Sin embargo, la nubosidad podría aumentar, dejando el cielo nublado a partir del mediodía.

Las precipitaciones ya se han disipado prácticamente en todo el territorio, pero al final del día el Meteocat no descarta alguna lluvia débil en la vertiente norte del Pirineo y una cota de nieve alrededor de los 2.400 metros.

El mercurio de los termómetros sigue subiendo de forma moderada. Este día ya se superarán los 20ºC en la mayoría de la comunidad, e incluso se llegará a los 25 y 26ºC en puntos de las Terres de l'Ebre, en el Empordà, en zonas de Ponent y en la Catalunya central.

El viento será moderado del noroeste del Empordà, con algunas ráfagas fuertes hasta el mediodía en el Alt Empordà, pero en el resto de territorio será flojo, de dirección variable.

Jueves con calma climática

Para el jueves se espera una jornada con gran presencia del sol en Catalunya y, a partir de la mitad del día, la nubosidad aumentará en el Pirineo, Prepirineos, en la cordillera transversal y en el litoral.

Las temperaturas podrían ser ligeramente más altas, con valores superiores a los 22ºC en la mayoría de la comunidad, y superando los 25ºC en les Terres de l'Ebre, en Ponent y en el Empordà.

Se prevé que el viento sea flojo de dirección variable, con intervalos de noroeste e intensidad moderada en el Empordà la primera mitad del día, y en el resto del litoral predominará el componente sur la segunda mitad.

Viernes más cálido

La previsión meteorológica del viernes es de un día poco nuboso con intervalos de nubes altas, sin descartar algún chubasco débil aislado en el Pirineo, con una cota de nieve de 2.600 metros.

El valor de los termómetros será más alto respecto a los anteriores días, con valores máximos alrededor de los 28ºC en Ponent.

El viento será flojo de dirección variable, predominando los componentes oeste y sur en las horas centrales.

30ºC el fin de semana

De cara al fin de semana, ya se espera que el anticiclón que viene del oeste esté estancado en la península Ibérica, lo que se traduce en un calentamiento del ambiente.

Por eso, la Aemet prevé que el sábado sea el día más cálido de la semana, con temperaturas por encima de la media para esta época.

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Además, se podrían superar los 30ºC en las comarcas interiores de Catalunya.

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