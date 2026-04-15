Alerta por el ‘Superniño’: los expertos avisan de un verano con calor extremo en España

Durante los últimos años, las temperaturas han ido aumentando notablemente. De hecho, se han ido batiendo récords de calor en algunos meses, como el pasado junio en Catalunya, que fue el más cálido jamás registrado, o este último mes de marzo, que ha sido el cuarto más cálido a nivel mundial y el segundo en Europa.

El Niño se instalará pronto

La Organización Meteorológica Mundial avisó el pasado febrero de que, entre mayo y julio, las posibilidades de que El Niño vuelva a instaurarse en España aumentarán, con una probabilidad de hasta el 40%. Con El Niño, la OMM se refiere a un fenómeno periódico que produce un calentamiento a gran escala de las aguas superficiales de las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de cambios en los vientos, la presión y las precipitaciones, pudiendo provocar sequías, olas de calor u otros impactos notables.

Los efectos de El Niño en las condiciones meteorológicas y las pautas de precipitación suelen ser opuestos a los de La Niña.

Sin embargo, la predicción de la Aemet ahora alerta de que la probabilidad de que se desarrolle este fenómeno a comienzos de verano es de alrededor del 60%, según los modelos. También hay entre un 20 a un 25% de probabilidad de que se trate de un evento muy fuerte de cara al otoño, una especie de 'Superniño'.

Sin embargo, por el momento es muy probable que El Niño suceda, mientras que no lo es tanto que se dé el 'Superniño', algo que se podrá saber mejor a partir de mayo.

Verano muy caluroso por el 'Superniño'

Con los valores que se han registrado durante estas semanas de primavera en los termómetros, que han sido especialmente elevados y que han superado los 30ºC en muchos puntos de la península Ibérica, algunos expertos avisan del fenómeno que podría ocurrir este verano en el país.

El meteorólogo Luismi Pérez ha hablado de la amenaza del 'Superniño' y de sus consecuencias.

El país está muy relacionado con los fenómenos del océano Pacífico a través de la interconexión del sistema climático global, y lo que ocurra es sus aguas influye en la meteorología de gran parte de Europa.

De esta forma, el calentamiento del gran océano puede aumentar la temperatura media del agua en nuestro continente. El Niño ya está golpeando en el Pacífico, y como las consecuencias se notarán en pocos meses, lo más probable es que afecte al país con un verano muy caluroso.

Zona resguardad del calor

El calor se espera en la mayoría de comunidades autónomas durante el verano. Sin embargo, hay una región en concreto que podría estar resguardada de las temperaturas extremas.

El Niño suele formar anticiclones en el entorno y, si los que se forman tienen una intensidad muy elevada, traerán vientos del norte, que pueden dejar la zona Cantábrica aislada de los valores excesivamente altos.

Aunque es simplemente una posibilidad, ya que los anticiclones no acostumbran a tener la potencia suficiente para que se dé el caso, además de que el 'Superniño' viene con mucha fuerza.

Ya se están dando las condiciones para que la evolución de El Niño se convierta en un 'Superniño', como los huracanes y tifones muy potentes que ya están atacando zonas del Pacífico, o las temperaturas atípicamente altas para esta época en algunos sectores, como en el nordeste de los Estados Unidos.