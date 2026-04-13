El episodio de fuertes vientos deja las primeras incidencias en el Empordà con rachas de hasta 151 km/h

El fuerte viento que sopla este lunes en el Empordà ha comenzado a dejar las primeras incidencias, sobre todo por la caída de árboles, carteles y otros elementos en la vía pública. Entre las rachas más destacadas del día figuran los 151,2 km/h en Portbou - coll dels Belitres, los 106,9 en el pantano de Darnius-Boadella, los 81,7 en Navata y los 65,5 en Roses, según los datos del Servei Meteorològic de Catalunya

Una de las primeras actuaciones se ha hecho en l’Escala, hacia las siete y tres cuartos, por la caída de placas de un tejado en la vía. En Figueres, dos dotaciones se han movilizado hasta las piscinas de la ciudad porque una placa de unos ocho metros de altura había quedado medio descolgada de la fachada. Los Bombers han trabajado con la autoescala y, junto con el arquitecto municipal, han valorado el estado y la han asegurado, aseguran desde el cuerpo de emergencias.

Poco antes de las doce del mediodía, los servicios de emergencia también han recibido un aviso en Agullana, en una estación de servicio con gasolinera, donde el techo se movía de manera preocupante. Según los Bombers, una parte amenazaba con caer y, con los Mossos d’Esquadra, se ha cerrado y balizado una zona de la gasolinera hasta que se pueda reparar.

Entre las doce y las dos de la tarde, los Bombers también se han desplazado para otros servicios en Calonge, Llançà, la Pera y nuevamente Figueres, ya fuera para retirar árboles o para evitar la caída de elementos como farolas. En Llers, además, un cartel de la autopista ha caído a la calzada a causa del viento, sin causar heridos. En este caso, el elemento lo han retirado finalmente los Mossos d’Esquadra y no ha sido necesario activar a los Bombers.

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Prealerta por viento

La jornada coincide con la prealerta del plan Ventcat activada este lunes por la mañana por las fuertes rachas en el norte del Alt Empordà y el Baix Empordà. Protecció Civil advertía que el viento podía superar los 100 km/h y pedía precaución en la movilidad y en las actividades al aire libre. El Meteocat también mantiene el seguimiento del episodio en su mapa de avisos, donde ya figura la jornada del martes 14.