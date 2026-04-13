Cambio de temperatura de hasta 17 grados en solo 24 horas en Catalunya

El ambiente estable y cálido de los últimos días desapareció de un momento para otro durante el fin de semana en Catalunya, pasando de temperaturas atípicamente elevadas para la primavera a una caída muy brusca del mercurio de los termómetros.

Incluso la noche del sábado fue la más calurosa de este mes de abril - por ahora -, con una diferencia de 13ºC entre las máximas de ambos días del fin de semana.

Sin embargo, el calor podría volver en las próximas jornadas.

Bajada de hasta 17ºC durante el fin de semana

El Observatori Fabra de Barcelona ha registrado una temperatura máxima de 26,8ºC el sábado 11 de abril a las 14.25 horas (hora peninsular española), un valor inusual para la época. Pero la madrugada del domingo 12, a las 1.35 horas, el valor máximo llegó hasta los 17,2ºC, lo que supone una bajada de casi 10ºC.

Vistas de Barcelona desde el Observatorio de Fabra. / Alfons Puertas

Aunque lo que más destaca es la comparativa entre las mismas franjas horarias, ya que, entre las 14 y las 14.30 horas, el sábado contó con una temperatura máxima de 26,8ºC, y el domingo se registraron 13,8ºC, es decir 13ºC de diferencia.

Pero el cambio más relevante se ha dado en Vielha (Vall d'Aran, Lleida): el Meteocat ha informado de una temperatura máxima de 22,6ºC el sábado, que ha descendido a una máxima de 5,5ºC el domingo, es decir una bajada de 17ºC.

Vuelve el calor

Asimismo, el frío ha venido de forma momentánea y pasajera, puesto que los termómetros han empezado a aumentar de forma progresiva desde este lunes.

Para este miércoles ya podría volver el ambiente cálido, y probablemente siga subiendo ligeramente a partir de ese día.

Temperaturas y lluvias para este lunes

Este lunes, en Catalunya aún se esperan valores similares a los de este domingo, pero ligeramente más altos.

Las lluvias en el litoral, prelitoral y Pirineo, presentes durante la mañana, irán disminuyendo a partir del mediodía, cuando ya quedará algún chubasco aislado en el cuadrante nordeste y en el Pirineo.

La cota de nieve subirá a lo largo de la jornada de los 800 a los 1.200 metros en la vertiente norte del Pirineo y a los 1.600 metros en el resto.

Avisos costeros y por viento

La Aemet y el Meteocat han activado avisos de nivel naranja y amarillo por viento y mal estado del mar en las zonas del Empordà y norte del Pirineo (en la provincia de Girona), y en el sur de Tarragona.

De cara al martes, por el momento se mantiene activo el aviso costero en el Empordà.

Martes y miércoles más cálido

Durante el martes, las temperaturas subirán ligeramente, y para ese día aún se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo, y una cota de nieve alrededor de los 800 metros.

El miércoles ya se prevé un día despejado, probablemente sin precipitaciones y con valores más altos.