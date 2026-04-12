Barcelona registra un descenso térmico de 13 grados en un día y Catalunya se prepara para una jornada con rachas de viento de hasta 100 km/h

Catalunya ha vivido durante la segunda semana de abril un episodio climático especialmente cálido, alcanzando tres días consecutivos los 30 grados y registrando la mínima más alta del Observatori Fabra, con 18,9 grados, la más elevada de los 112 años de historia. Pero la irrupción de aire polar ha provocado un acusado descenso térmico en Barcelona, que ha pasado de los 26,5 grados del sábado a una domingo de ambiente invernal.

Después de los 31,9 grados en Riba-roja d'Ebre de este jueves, los 30,7 º en Vinebre del viernes, los 30,1 de Anglès el sábado y la primera noche tropical del año en Catalunya, con 21,6 grados en Portbou, el episodio de calor de este inicio de primavera puede darse por finalizado. La situación ha cambiado radicalmente desde este domingo y en las últimas 24 horas Barcelona ha pasado de los 26 grados registrados el sábado en el Observatori de Fabra a las 12 horas a los 13,5 de este domingo a la misma hora, una temperatura más baja que la mínima de ayer (13,8).

La máxima de este domingo se ha registrado 30 minutos después de la medianoche. Y a partir de las 12 del mediodía, se ha evidenciado la entrada de una masa polar que ha hecho descender los termómetros hasta los 10, 8 grados a las 16 horas, una situación más cercana a los meses de invierno y que ha sido común en toda Catalunya, que este lunes está advertida de fuertes rachas de viento y de temporal marítimo en algunas zonas de Girona y Tarragona.

Rachas de viento de hasta 100 km/h

La inestabilidad térmica continuará en el inicio de esta semana y el lunes se mantendrá este descenso de temperaturas. Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ventcat por rachas de viento de hasta 108 km/h en el Baix Ebre, Alt Emporda, Baix Empordà y Montsià.

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El Meteocat también ha activado desde esta madrugada y hasta las 20 horas avisos por viento y temporal marítimo en el Empordà, donde las olas podrán alcanzar los 2,5 metros de altura. Pero esta bajada de temperaturas tendrá un corto recorrido en Catalunya y los modelos meteorológicos pronostican una nueva subida de temperaturas a partir del miércoles, cuando las máximas volverán a situarse alrededor de los 20 grados.