Veranillo en Catalunya: hasta 30 grados en estas zonas aunque no durará mucho

Por primera vez este año, se han registrado temperaturas por encima de los 31ºC en Catalunya, unos valores poco comunes para el inicio de la primavera.

Este jueves, el Meteocat ha registrado máximas de 31,9ºC en el pantano de Riba-roja (Ribera d'Ebre, Tarragona), de 31,1ºC en Vinebre (en la misma comarca), de hasta 30,7ºC en Aldover (Baix Ebre, Tarragona) y en Seròs (Segrià, Lleida), de 30,1ºC en Benissanet (Ribera d'Ebre, Tarragona) y de 30ºC en Tarroja del Priorat (El Priorat, Tarragona).

Para la jornada de este viernes también se espera superar los 30ºC en algunos puntos de la comunidad.

Previsión meteorológica para este viernes

Este viernes, Catalunya ha amanecido con niebla y algunas nubes bajas en el litoral y para el resto del día se espera que esté prácticamente soleado.

El viento probablemente sea flojo variable, pero seco y cálido, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral y prelitoral por la tarde.

La presencia del polvo sahariano en suspensión podría empeorar la visibilidad y dejar un ambiente algo turbio.

El día más caluroso de la semana

Las temperaturas irán en ascenso respecto al día anterior y será una jornada con una calor inusual para esta época, que se considera como veranillo: en la provincia de Barcelona se espera llegar a valores máximos de 29ºC en Igualada y Manresa y hasta 28ºC en Vic, mientras que en Figueres, Olot y Ripoll (en la provincia de Girona) también se podrían alcanzar los 28ºC.

A su vez, en la provincia de Tarragona es probable que las máximas sean de 29ºC en Tortosa y de 28ºC en Gandesa. Las temperaturas más elevadas posiblemente se registren en la ciudad de Lleida, donde se prevé llegar a los 30ºC.

Además, el viento recalentado y los cielos despejados podrían favorecer que la sensación térmica sea mayor.

Sábado con calor y lluvia

De cara al sábado, se espera una jornada también calurosa, pero con el cielo mayormente cubierto. Las precipitaciones son probables en el Pirineo y en puntos del tercio oeste de Catalunya. La cota de nieve es posible que baje de los 2.400 metros a los 1.600 metros.

Sin embargo, las temperaturas serán similares a las de este viernes e, incluso, se intuye que sean ligeramente más altas. Aunque lo más viable es que no suceda, por la irradiación terrestre. Es decir, si hay nubes la cantidad de energía solar no se acumulará tanto en el suelo y así no subirán tanto los valores.

La Aemet avanza que se podrían registrar máximas de 29ºC en algunos puntos de la provincia de Barcelona, hasta 30ºC en zonas de Girona y Lleida, y puede subir a los 27ºC en la de Tarragona.

El viento se prevé flojo y variable, de componente sur y este por la tarde.

Domingo lluvioso

La previsión meteorológica para este domingo es de una jornada con el cielo totalmente cubierto y precipitaciones desde la mañana, sobre todo en la mitad oeste. A partir del mediodía, ya serán probables en la mayoría del territorio catalán y, por la tarde, en la mitad oeste. Durante las últimas horas del día, las lluvias se podrían concentrar en el Pirineo, Prepirineo, en Catalunya central y el litoral y prelitoral.

El mercurio de los termómetros descenderá notablemente y apenas se registrarán valores máximos de 20ºC en algún punto de la comunidad.

Avisos de nivel naranja

El viento se espera de componente norte y oeste y de intensidad moderada, con golpes fuertes de Tramontana en el Empordà y de Mistral en las Terres de l'Ebre.

Además, la Aemet ha activado avisos de nivel amarillo y naranja en puntos de Girona y Tarragona por mal estado del mar.