Catalunya deja el calor este fin de semana tras dos días de sobrepasar los 30 grados

El fin de semana estará marcado por un cambio meteorológico "importante" y poco habitual para estas fechas, en el que Catalunya pasará en apenas 24 horas de temperaturas casi de verano, hasta 30 grados, a un ambiente más propio del invierno, con lluvia, viento y nevadas en cotas más bajas.

Este viernes las temperaturas han seguido muy elevadas para la época también en toda la península Ibérica, tras los récords de calor de este jueves, cuando se sobrepasaron por primera vez en lo que llevamos de año los 30 grados de temperatura.

No obstante, los meteorólogos esperan que este sábado se inicie un descenso que alcance el domingo hasta 10 grados menos de los registros actuales, lo que favorecerá nevadas en cotas bajas, en torno a 700-800, metros en el norte y el centro peninsular. Además, -ha recalcado el portavoz-, "el viento soplará con intensidad el fin de semana incrementando la sensación de frío en muchos puntos".

Este viernes, en las comarcas del sur de Tarragona y en las de Lleida se han vuelto a superar los 30 grados, como este jueves. En concreto, se han alcanzado los 30,7 grados de máxima en Vinebre (Ribera d'Ebre), y 30,5 en Torroja del Priorat y Seròs (Segrià), pero también ha habido puntas en otras zonas como los 29,7 grados registrados en Vallirana (Baix Llobregat).

Aviso por partículas en Barcelona

En Barcelona, la situación de calor y falta de viento ha provocado la alerta por contaminación atmosférica por partículas de PM10. Este jueves se registró la temperatura mínima más alta de este año, con 18,1 grados en el Observatori Fabra. Es la cuarta más alta de la serie histórica, que encabezan los 18,6ºC de 1945.

Este sábado se espera no solo el inicio de descenso de las temperaturas sino también un aumento de la nubolosidad y polvo en suspensión. Al final del día podrían haber algunas precipitaciones débiles en el vertiente norte del Pirineo, sobre todo a puntos de montaña del extremo norte, y no se descarta a otros puntos del tercio oeste. La cota de nieve bajará rápidamente de los 2.400 metros a los 1.600 en el vertiente norte del Pirineo.

También podría activarse la tramontana y el mistral, moderado con algunos golpes fuertes, en el norte y sur de Catalunya a última hora del sábado.

Para el domingo, el Servei Meteorològic de Catalunya espera precipitaciones en la mitad oeste y en el Pirineo que podrían extenderse a todo el territorio a lo largo del día. La precipitación será débil o localmente moderada, pero podría ser más abundante en el Pirineo. La cota de nieve bajará hasta los 1.200 metros el domingo por la tarde, y a 800 metros en la cara norte.

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El lunes podrían continuar las precipitaciones pero las temperaturas irían remontando a lo largo de la semana, con buen tiempo.