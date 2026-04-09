El valle del Ebro y Lleida superan por primera vez este año los 30 grados de temperatura

El valle del Ebro y la planicie de Lleida han superado este jueves, 9 de abril, los 30 grados por primera vez este año, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Concretamente, ha sido en las estaciones meteorológicas automáticas de Vinebre (Ribera d'Ebre), Aldover (Baix Ebre) y Pantano de Orilla-roja (Ribera d'Ebre), pese a que el SMC no descartaba que otra estación pudiera haber llegado. La última vez que se llegó a temperaturas de esta magnitud un 9 de abril fue en 2011, cuando los termómetros de esas dos mismas zonas marcaron registros de entre 30 y 35 grados. Se trata, pues, de una situación poco habitual, "pero no excepcional", según Aleix Serra, jefe del equipo de control de calidad de datos del Meteocat.

Serra recuerda, en este sentido, que el 9 de marzo del 2017 se lograron los 30,2 grados en Aldover, "los 30 grados más tempranos de Catalunya". Durante marzo también destacan los 30 o 31 grados en varios sectores del prelitoral el 23 de marzo del 2001. "Este fue un episodio muy excepcional, puesto que pese al contexto de calentamiento, en el conjunto de Catalunya no hemos visto nada parecido en marzo, todavía", ha indicado Serra.

En cuanto al mes de abril, como olas de calor recientes el Meteocat destaca que durante el 2023 hubo en Catalunya un episodio de calor extenso a final de mes y en el 2024 otro a mediados de mes, englobado de aquí a la primera quincena. "Superar los 30 grados durante la primera quincena de abril continúa siendo inusual, pero la última quincena de abril ya es más frecuente".

A partir de los datos de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (XEMA), este 9 de abril se situaría en quinta posición en el ránking del día en que se han logrado por primera vez los 30 grados de máxima en Catalunya a lo largo de los últimos 20 años, por detrás del 8 de abril del 2011, si bien en aquella ocasión la temperatura fue bastante más alta, de hasta 34 grados en Vinebre (Ribera d'Ebre).