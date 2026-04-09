El cambio de armario puede esperar: el buen tiempo en Catalunya acaba este fin de semana

Las temperaturas cálidas y el ambiente monótono de los anteriores días acaba pronto.

El motivo de la nueva dinámica que llegará a Catalunya este fin de semana se debe a una borrasca, situada en el sudoeste de la península Ibérica, que irá avanzando hacia el este, junto a otro frente que llega desde el oeste del país al este. Estas configuraciones provocarán precipitaciones generalizadas.

Previsión meteorológica para este jueves en Catalunya

Este jueves, Catalunya ha amanecido con bancos de niebla en el extremo nordeste, que seguirán presentes a lo largo de la jornada en algunos puntos del litoral. El día será nublado en la mayor parte del territorio.

Las temperaturas siguen subiendo en toda la comunidad, sobre todo en los dos extremos del país. La Aemet espera registrar máximas de 30ºC en la mayoría de las provincias, pero hay un gran contraste con las mínimas: la mayor parte de la comunidad tendrá valores por debajo de los 10ºC; incluso en zonas de Lleida como la Seu d'Urgell o Vielha se espera bajar hasta los 4 y 5ºC.

Predominará el viento flojo variable durante las primeras y las últimas horas del día, pero con algunas rachas de intensidad moderada.

La presencia del polvo del Sáhara en suspensión dejará un cielo algo turbio por la calima y la contaminación, con un ambiente sucio y mala visibilidad.

Último día de sol

La previsión meteorológica del Meteocat para este viernes es de un día mayormente soleado en todo el territorio catalán.

El valor de los termómetros serán similares a la jornada anterior, con valores máximos entre los 25ºC y los 30ºC. Aunque en la provincia de Lleida se podrían superar estas temperaturas y llegar hasta los 31ºC.

El viento se espera que sea flojo y de dirección variable, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral y el prelitoral.

Para este día también se espera la presencia de la calima, que puede empeorar notablemente la visibilidad.

Sábado con lluvias

De cara al sábado, se prevé una jornada algo nublada, que podría dejar el cielo totalmente cubierto por la tarde.

Se esperan precipitaciones en la vertiente norte del Pirineo al final del día y no se descarta que llegue de forma más débil en el tercio oeste de la comunidad. La cota de nieve bajará hasta los 1.300 metros. El probable polvo sahariano en suspensión podría provocar que estas precipitaciones vengan como lluvias de barro.

Las temperaturas aún serán estables, aunque ya descenderán ligeramente, sobre todo las mínimas.

Se prevé que el viento sea flojo y de dirección variable, pero con aumentos de intensidad puntuales en los dos extremos del país.

Domingo muy inestable

Para el domingo se espera el día de mayor inestabilidad. El cielo probablemente sea muy nuboso, con precipitaciones generales en Catalunya y aún con polvo en suspensión.

La cota de nieve en el Pirineo se situará alrededor de los 900 o 1.200 metros, por lo que es muy posible que haya nevadas significativas.

El valor de las temperaturas descenderá notablemente, incluso puede haber heladas débiles en el Pirineo.

El viento vendrá del noroeste en el Empordà y en Tarragona, con probables rachas muy fuertes. En el resto del territorio el viento podría ser flojo de componente norte y oeste.

Aunque todavía no hay predicciones concretas para la siguiente semana, los mapas del tiempo adelantan que la estabilidad podría volver a partir del lunes.