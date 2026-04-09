Polvo sahariano en Catalunya: calima, contaminación y mala visibilidad llegan este jueves

Esta semana se ha podido disfrutar de un episodio de primavera estable, con un ambiente cálido y soleado en Catalunya. Sin embargo, desde este jueves la tendencia no será igual: llegan los cambios bruscos de tiempo que caracterizan esta estación.

Lo que más destaca es la llegada de la calima y la diferencia de temperatura, puesto que, para este jueves, se esperan máximas de 30ºC en muchas zonas de la comunidad, pero para el domingo apenas se superarán los 20ºC.

Jueves con calima y contaminación

Este jueves ha llegado la calima a Catalunya, acompañada por masas de aire cálidas.

Las primeras horas del día han predominado los cielos con bancos de niebla en el extremo nordeste. Estos podrían seguir presentes a lo largo de la jornada en puntos del litoral.

La presencia del polvo del Sáhara en suspensión ya es la protagonista, y lo será durante unos días.

Aun así, la previsión meteorológica es de una jornada muy estable con sol y un cielo algo turbio por la calima y la contaminación, que dejarán un ambiente sucio con mala visibilidad.

Temperaturas y viento este jueves

Las temperaturas de este jueves van en ascenso, igual que han hecho durante la última semana. Subirán sobre todo en los dos extremos del país, dejando temperaturas máximas de 30ºC en la mayoría de las provincias. Aunque cabe recalcar el contraste con las mínimas, ya que la mayor parte de la comunidad tendrá valores por debajo de los 10ºC e, incluso, en zonas de Lleida como la Seu d'Urgellse espera bajar hasta los 4ºC.

El Meteocat prevé que el viento será flojo variable, predominando por la tarde de componente sur en el litoral y la mitad oriental y, de componente oeste en el resto.

Fin de semana inestable

Durante el fin de semana probablemente llegue un tiempo más inestable, especialmente el domingo.

Se esperan precipitaciones en la mitad oeste y en el Pirineo, que podrían llegar acompañadas de lluvias de barro. La visibilidad empeorará por la presencia del polvo sahariano y la contaminación.

La cota de nieve bajará de los 2.400 metros a los 1.300 metros.

El mercurio de los termómetros caerá notablemente, y el domingo podrían no superarse los 20ºC en ninguna provincia.

Fenómeno meteorológico natural

Las intrusiones de polvo mineral procedentes del desierto sahariano son frecuentes en el entorno geográfico del país.

La Aemet informa que es un fenómeno meteorológico natural, pero que puede contribuir al cambio climático y a la calidad del aire. Causa impactos significativos en el medioambiente y en la salud, además de en la agricultura, en el transporte o en la energía solar.

Las partículas de polvo levantadas por fuertes vientos pueden llegar a reducir la visibilidad a casi cero en las regiones cercanas a su origen, y son transportadas a distancias de miles de kilómetros.