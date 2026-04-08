Previsión meteorológica
Vuelve la lluvia a Barcelona y a muchos puntos de Catalunya: Meteocat ya tiene fecha para este cambio del tiempo
El ambiente estable y calmado dejará de ser el protagonista en los próximos días
¿Verano en Catalunya? Los termómetros siguen subiendo, según Meteocat
¿Lluvias en Catalunya? El Meteocat y los modelos meteorológicos anuncian lo que está por venir
La inestabilidad y las precipitaciones volverán esta semana a Catalunya. La proximidad de un frente frío acabará con la dinámica del sol y el calor que ha predominado estos últimos días.
Sin embargo, el mal tiempo podría llegar el fin de semana, por lo que aún tenemos unos días de clima estable y temperaturas elevadas.
Previsión meteorológica para este miércoles
Este miércoles, Catalunya ha amanecido con bancos de niebla en el litoral norte y un cielo más cubierto por la circulación de bandas de nubes altas de sudoeste a nordeste, que dejarán una mañana nubosa.
Las temperaturas van en ascenso, sin cambios destacables excepto en la provincia de Lleida, donde pueden alcanzar los 30ºC.
Durante la mañana estará presente un viento flojo de dirección variable en las zonas del interior del territorio catalán, mientras que en el litoral tendrá una intensidad algo mayor. Por la tarde podrían llegar algunas ráfagas fuertes en el Prepirineo y en el prelitoral, aunque por la noche se calmará y volverá a ser débil.
Jueves calmado en Catalunya
De cara al jueves, se espera un día más nublado en Catalunya, con bancos de niebla por la mañana en el Empordà y el litoral.
Los termómetros probablemente sigan subiendo en toda la comunidad, aunque no habrá cambios en las máximas de 30ºC en Lleida.
La Aemet prevé que el viento será flojo de dirección variable con momentos de mucha calma en el interior y de intensidad moderada en el litoral.
Viernes con temperaturas en aumento
La predicción para el viernes es de un día despejado donde predominará el sol en la mayor parte de la comunidad.
Las temperaturas podrían seguir subiendo y dejar una jornada cálida antes del mal tiempo. En la provincia de Lleida se podrían superar los 31ºC, en la de Tarragona hasta los 24ºC, en la de Barcelona puede llegar a los 25ºC, y en la de Girona se pueden registrar temperaturas máximas de 28ºC.
El viento se espera que sea suave y de dirección variable en todo el territorio, excepto en el extremo norte, que será seco y cálido.
Vuelven las lluvias en Catalunya
Para el fin de semana, el cambio meteorológico podría ser brusco en Catalunya.
El sábado, la previsión meteorológica del Meteocat es de probables las precipitaciones en el norte del Pirineo, con la cota de nieve situada alrededor de los 1.600 metros. Para este día, las temperaturas no esperan un gran descenso, pero sí bajarán.
En el mapa del tiempo de la Aemet se observa que, para el domingo, las posibilidades de lluvia serán generales para todo el territorio catalán y podrían ser localmente intensas.
Para este día, se prevé una notable bajada de las temperaturas y apenas se superarán los 20ºC en alguna provincia, excepto en Barcelona, donde la máxima podría ser de 21ºC.
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