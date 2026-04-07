¿Verano en Catalunya? Los termómetros siguen subiendo, según Meteocat

El anticiclón y las temperaturas especialmente cálidas han marcado unos días muy estables en Catalunya durante el puente de Semana Santa, incluso con unas máximas registradas por encima de los 25ºC en muchos puntos del prelitoral, llegando a superar los 28ºC en algunas zonas.

La previsión meteorológica para esta semana en el territorio catalán aún es de un clima estable y calmado, con muchos ratos de sol y calor, con valores que recuerdan a verano.

Sin embargo, el acercamiento de varios frentes atlánticos y la entrada de una masa de aire fría podría aumentar la nubosidad y traer un clima adverso de cara al fin de semana en toda la península Ibérica.

Predicción meteorológica para este martes en Catalunya

Este martes, Catalunya ha amanecido con un cielo despejado, aunque a partir del mediodía la nubosidad aumentará y podría dejar intervalos de nubes altas hasta las últimas horas de la jornada.

Las temperaturas se prevén que sean con valores similares a los pasados días, por encima de los 20ºC en todas las provincias de la comunidad. Además, no se esperan precipitaciones en ninguna zona.

El viento será flojo variable y, por la tarde, predominará el de componente sur, con algunas ráfagas de intensidad moderada en el litoral norte, en las Terres de l'Ebre y en la zona de Ponent, según anuncia el Meteocat.

Miércoles con temperaturas más altas

De cara al miércoles, la Aemet espera otra jornada estable en Catalunya con bancos de niebla en el litoral norte y un cielo con nubosidad alta por la mañana, e intervalos nubosos en la mitad oeste a partir del mediodía.

Los valores de los termómetros probablemente subirán: en la provincia de Barcelona se esperan máximas de 20ºC, en la de Tarragona de 21ºC, en la de Girona hasta 26ºC y, en la de Lleida es posible que lleguen a 29ºC.

El viento podría ser flojo del nordeste en el litoral, con algunas rachas fuertes y flojo variable en el resto. Este día estará marcado por la presencia de polvo en suspensión.

Jueves calmado

El jueves en Catalunya se prevé una jornada calmada, con nubes bajas en el litoral por la mañana y un cielo cubierto el resto del día.

Las temperaturas se esperan que sigan siendo igual de elevadas que el miércoles, aunque en la provincia de Lleida podrían superar los 30ºC.

La presencia del polvo seguirá en suspensión este jueves.

El viento será flojo variable en el interior, y de componente sur con algunos golpes moderados en el litoral.

Fin de semana inestable

El buen clima aún se espera el viernes en Catalunya, pero la llegada de nuevas perturbaciones podría romper la estabilidad del anticiclón a partir del sábado.

Incluso el domingo podría haber un episodio de precipitaciones en todo el territorio catalán.