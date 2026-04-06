¿Lluvias en Catalunya? El Meteocat y los modelos meteorológicos anuncian lo que está por venir

Todo parece apuntar a que el refrán de "En abril, aguas mil" no terminará de cumplirse este año, dado que las predicciones prevén menos lluvias en Catalunya. Los modelos estacionales SEAS5 y los mapas de anomalía del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) coinciden en una misma lectura: temperaturas por encima de la media y precipitación por debajo de lo normal en un mes que, paradójicamente, suele ser uno de los más lluviosos de la primavera.

La previsión contrasta con lo que dejó marzo y la vuelve aún más llamativa: un mes térmicamente normal pero marcadamente lluvioso o muy lluvioso en buena parte del este y el sur de Catalunya, con registros destacados en comarcas del Maresme, el interior de Girona, el Prepirineo, el Pirineo Oriental, el prelitoral central y sur, y el delta de l'Ebre.

Más calor y menos lluvia: lo que dicen los modelos para abril en Catalunya

Los mapas mensuales sitúan a buena parte de Europa occidental —y también a la Península Ibérica— en zona de anomalía cálida. En clave catalana, eso significa un abril que podría parecerse más a mayo que al tramo inicial de la primavera, con un ambiente más templado de lo que toca para esta época del año.

La señal en precipitación va en la misma dirección: por debajo de la media. Este tipo de predicción no dice qué día lloverá, pero sí dibuja un escenario de fondo poco alentador para quienes confían en los clásicos aguaceros de abril. La tendencia, de momento, apunta a un mes más bien seco.

¿Dónde está la lluvia? El primer tercio de abril deja pocas opciones

El mes ha arrancado con tiempo estable, temperaturas suaves y prácticamente sin precipitación. Los primeros días ya transmiten una sensación clara de poca lluvia. Y la evolución atmosférica de la primera decena no cambia el panorama: aunque puedan aparecer más nubes, Catalunya quedaría fuera de los episodios más activos.

Algunos escenarios apuntan a posibles movimientos en el Mediterráneo más adelante, pero la lectura dominante sigue siendo la misma: la lluvia no terminará de instalarse, de momento, en territorio catalán. A partir del día 10 u 11 la incertidumbre crece, pero la combinación de modelos semanales y mensuales mantiene como hipótesis más probable un abril con lluvia escasa en el mes (a excepción de la franja de le extremo norte, donde el mapa se tiñe de azul) que debería ser el más generoso de la primavera climatológica.

De un marzo lluvioso a un abril seco

El cambio de patrón resulta especialmente notable porque marzo sí dejó lluvias abundantes en amplias zonas del territorio. Según el avance del boletín climático de Meteocat, el mes estuvo condicionado por perturbaciones aisladas en altura y entradas de aire húmedo mediterráneo, con episodios muy activos entre el 5 y el 8 de marzo que descargaron con fuerza en el litoral, prelitoral y sectores del Prepirineo y Pirineo Oriental.

Las cifras lo confirman. El boletín recoge acumulados como 318,3 mm en Lliurona, 298,1 mm en el PN dels Ports, 289,3 mm en Puig Sesolles o 280,6 mm en Viladrau. Con esos registros tan recientes, el posible viraje hacia un abril mucho más seco resulta todavía más evidente.

La temperatura, la señal más clara del mes

Si hay un dato en el que los modelos coinciden con más firmeza, es este: la temperatura se mantendrá por encima de la media. La primera parte de abril ya está dejando valores suaves, y aunque más adelante pueda haber cierta normalización, no se vislumbra un giro que permita hablar de un abril fresco.

Eso no implica calor intenso cada día, pero sí una tendencia persistente a moverse por encima de lo habitual. El escenario más probable para abril de 2026 en Catalunya sigue siendo el mismo: un mes templado, con poca lluvia y sin grandes correcciones a la vista.

Sol y ambiente agradable para el Lunes de Pascua en Catalunya

Buenas noticias para los planes al aire libre. La previsión de Meteocat para el Lunes de Pascua apunta a un día muy tranquilo: cielo mayoritariamente despejado, con estratos matinales en la costa y paso de algunas nubes altas. No se esperan cambios bruscos ni empeoramiento destacado.

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La temperatura será similar a la de jornadas previas, con un ambiente agradable en conjunto. Un escenario favorable para comidas familiares, excursiones y desplazamientos en una jornada festiva donde el tiempo estable volverá a ser el gran protagonista.