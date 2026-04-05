Catalunya roza los 30 grados en una Semana Santa especialmente cálida en Lleida y Terres de l'Ebre

El ascenso generalizado de temperaturas que inició el viernes ha culminado este domingo con termómetros que han rozado los 30 grados en varias ciudades del país. Esta Semana Santa se ha consolidado omo una de las de mejor tiempo de los últimos años y algunas zonas de Catalunya han experimentado un fin de semana especialmente cálido. Es el caso de Alcarràs, que figura como el valor más alto de Catalunya con 29,5 grados.

En todo el puente de Pascua las temperaturas se han situado en valores más altos a los de estas fechas y localidades come Torroja del Priorat, Seròs y Segre también han superado los 28 grados este domingo. El sábado las temperaturas fueron ligeramente más bajas, pero en Terres de l'Ebre y Lleida también se situaron alrededor de los 27 grados.

En Barcelona, turistas y locales han dejado imágenes más habituales de temporada alta. Pese a que la máxima se ha situado en los 21 grados, las playas se han llenado de viandantes y bañistas que han aprovechado estos días para darse los primeros baños del año. Un clima similar ha impregnado Girona, que ha tenido una gran afluencia en el sector turístico en la Costa Brava, y más evidente en municipios como Platja d'Aro o Calella de Palafrugell. Localidades como Banyoles o La Bisbal d'Empordà han registrado valores cercanos a los 25 grados.

La situación meteorológica ha estado marcada en toda España por cielos soleados y temperaturas cálidas. En ciudades como Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Teruel, Toledo, y Ourense también han rondado este domingo los 30 grados.

Cambio de temperaturas a partir del martes

Aunque este lunes todavía existe una ligera tendencia a la subida de temperaturas, el panorama cambiará a partir de la tarde en gran parte del país. La predicción es más estable en Catalunya para este lunes de Pascua y los termómetros continuarán subiendo al menos hasta el miércoles y se situarán por encima de la media climática.

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El acercamiento de varios frentes atlánticos y la entrada de una masa de aire inestable aumentará la nubosidad en la mitad occidental desde el lunes por la tarde. La entrada de una vaguada, asociada a una masa de aire frío, y sus frentes asociados dejarán cielos muy nubosos el martes, que dejarán con precipitaciones en la mitad occidental. Es posible que vayan acompañadas ocasionalmente de tormenta en algunos puntos.