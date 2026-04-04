Tiempo estable en casi toda España este domingo con temperaturas que rozarán los 30 grados en siete provincias

La situación meteorológica estará marcada este domingo por una estabilidad generalizada en la mayor parte del país, con cielos despejados o poco nubosos y presencia de nubosidad alta, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo.

En cuanto a las temperaturas, tenderán a ascender de forma generalizada en la mayor parte del territorio, con la excepción de Galicia, donde descenderán, y de los archipiélagos, donde apenas experimentarán cambios.

Así, los valores térmicos de la Península se mantendrán elevados para la época en gran parte del país, con más de 25 grados en amplias zonas del nordeste peninsular, el Levante y la meseta Norte, y con posibilidad de rozar temperaturas veraniegas, entre 28ºC y 30ºC, en provincias como Badajoz, Sevilla, Toledo, Zaragoza, Cuenca, Huelva y Lleida.

No obstante, en el área cantábrica y los litorales de Galicia se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, que podrían dar lugar a bancos de niebla matinales. Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución en zonas montañosas del centro y norte peninsular, sin descartar algún chubasco ocasional en áreas del Pirineo o del sistema Ibérico.

En Canarias, se prevé nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, mientras que en el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos. También podrían registrarse bancos de niebla en Baleares.

Respecto al viento, soplará de levante en el mar de Alborán, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho y en zonas montañosas de la provincia de Cádiz. En Baleares y en los litorales de la fachada oriental peninsular predominará el viento moderado del sur, mientras que en el Cantábrico será de componente oeste, tendiendo a este.

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En el resto del país, el viento será en general flojo, con predominio de la componente norte en Canarias y de las componentes este y sur en la Península.