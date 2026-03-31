Sigue el viento en Catalunya: estas son las zonas afectadas

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido prudencia ante la posibilidad de que este martes se registren rachas de viento superiores a los 90 km/h en zonas del Pirineo y L'Empordà (Girona), especialmente en cotas medias y altas, informa en un comunicado este lunes.

Se mantiene activada la alerta del plan Ventcat y se insta a la ciudadanía a seguir las previsiones meteorológicas y a evitar las actividades fuera de las zonas controladas, ya que en el Pirineo, al haber mucha nieve, se puede producir ventisca.

Ocho comarcas en alerta

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), ocho comarcas se encuentran este martes en un umbral de peligro 3 de 6, lo que significa peligro alto. Se trata de Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Alt Empordà y Baix Empordà. También cinco más en peligro moderado: Vall d'Aran, Alt Urgell, Solsonès, Gironès y Selva.

Los Bombers de la Generalitat han recibido 60 avisos por el viento entre las 7 y las 15 horas, de los cuales 50 en la regiónde Girona. Durante la noche, el cuerpo ha atendido 18 avisos, concentrados en la misma región. La mayoría de actuaciones han sido para retirar árboles o ramas caídas, cableado dañado y elementos desprendidos o inestables en edificios.

Las rachas de viento de las últimas horas han registrado una máxima de 145 km/h en Portbou, según ha informado Protecció Civil. Este martes se mantiene la previsión de vientos superiores a los 90 km/h principalmente en el Prepirineo, Pirineo y litoral norte. Protecció Civil mantiene activado en fase de alerta el Plan especial por riesgo de vientos en Catalunya (Ventcat).

Sin tren entre Figueres y Portbou

Adif interrumpirá la circulación ferroviaria de las líneas R11 y RG1 de Rodalies entre Figueres y Portbou (Girona) a partir de las 14 horas de este martes por la previsión de fuerte viento en la zona y para garantizar la seguridad de los viajeros, cuya medida se prolongará hasta las 16 horas siempre y cuando lo permitan las autoridades, informa en un comunicado.

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Por ello, Renfe ha establecido un plan alternativo por carretera en el tramo afectado durante estas dos horas y hasta que se pueda retomar la circulación. Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado el plan Ventcat ante la previsión de que se produzcan fuertes rachas de viento superiores a los 90 km/h en puntos de L'Empordà (Girona) y del Pirineu.