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Alerta por viento en Catalunya, hoy en directo: última hora de las fuertes rachas de 90 km/h en el Alt y Baix Empordà y cortes en líneas de Rodalies Renfe

El temporal de viento entra con fuerza en Catalunya y las rachas rozan los 170 km/h en el Empordà

Alerta por fuerte viento en el Empordà

Alerta por fuerte viento en el Empordà

Una mujer y dos menores heridos de poca gravedad por la caída de una plancha por el viento en un camping de Camarasa / Otras

Jordi Grífol

Inés Sánchez

Barcelona
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El episodio de fuertes vientos que sigue afectando a Catalunya ha llevado a Protección Civil de la Generalitat a mantener activado en fase de alerta el Plan especial por riesgo de ventadas (VENTCAT). Las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya indican que las rachas de componente norte superarán los 90 km/h, especialmente en el Pirineo, el Prepirineo y las comarcas del Alt y Baix Empordà.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.

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Directo | Protecció Civil mantiene la alerta en Catalunya por fuertes vientos, que ya afectan a Rodalies

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