Alerta por viento en Catalunya, hoy en directo: última hora de las fuertes rachas de 90 km/h en el Alt y Baix Empordà y cortes en líneas de Rodalies Renfe

El episodio de fuertes vientos que sigue afectando a Catalunya ha llevado a Protección Civil de la Generalitat a mantener activado en fase de alerta el Plan especial por riesgo de ventadas (VENTCAT). Las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya indican que las rachas de componente norte superarán los 90 km/h, especialmente en el Pirineo, el Prepirineo y las comarcas del Alt y Baix Empordà.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del impacto del temporal.

Alerta naranja hasta medianoche Hasta la medianoche de hoy se mantendrá la alerta naranja por viento en zonas del archipiélago, de Aragón y de Catalunya, y el aviso seguirá activo el miércoles, con rachas muy fuertes, superiores a 70 km/h, en el Empordà, los Pirineos, el valle del Ebro, el sistema Ibérico y Baleares.

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado el plan Ventcat Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado el plan Ventcat ante la previsión de que se produzcan fuertes rachas de viento superiores a los 90 km/h en puntos de L'Empordà (Girona) y del Pirineu.

Rodalies se interrumpirá entre las 14 y las 16 horas de Figueres a Portbou (Girona) por el viento Adif interrumpirá la circulación ferroviaria de las líneas R11 y RG1 de Rodalies entre Figueres y Portbou (Girona) a partir de las 14 horas de este martes por la previsión de fuerte viento en la zona y para garantizar la seguridad de los viajeros, cuya medida se prolongará hasta las 16 horas siempre y cuando lo permitan las autoridades, informa en un comunicado. Por ello, Renfe ha establecido un plan alternativo por carretera en el tramo afectado durante estas dos horas y hasta que se pueda retomar la circulación.

La previsión en Catalunya para este lunes En el Pirineo occidental, cielo nuboso con precipitaciones; en el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Cota de nieve subiendo de 800-1.000 metros hasta a 1.400-1.800 al final del día. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso en el Pirineo y Empordà, y en descenso en el resto; máximas en ascenso, que será notable en la mitad norte. Heladas en el Pirineo, débiles en puntos del interior de la mitad norte.

El SEM aumenta el balance a 7 heridos Siete personas han resultado heridas no graves en varios municipios de Catalunya por el fuerte viento de este domingo, según las cifras del SEM. La jefa de equipo del Centre de Coordinació Operativa de Protecció Civil de la Generalitat, Rosa Mata, lo ha dicho en declaraciones al canal 3/24. "Ninguno de gravedad. Los más graves serían los del camping de Camarasa. De estos 7 heridos, 6 han requerido traslado sanitario y el otro ha recibido el alta in situ", ha explicado. "Son casos similares al que explicábamos del camping. Todos están relacionados con objetos desprendidos por el viento", ha añadido

Otros tres heridos por el temporal de viento en Catalunya, que suma seis en total Seis personas han resultado heridas hasta el momento este domingo por elementos derribados por el temporal de viento que azota a Cataluña, tres de las cuales lo han sido en la provincia de Girona, han informado a EFE fuentes de Protección Civil. Estos tres últimos heridos son un hombre, al que le ha caído una rama en un campin del municipio de Castell-Platja d'Aro, y dos mujeres, que han sido alcanzadas en la vía pública por elemento derribados por el viento, una en Blanes y otra en Calonge. Los tres presentan traumatismos, según el Servicio de Emergencias Médicas (SEM). El hombre y la mujer de Blanes han quedado heridos menos grave mientras que la mujer de Calonge tenía lesiones leves y ha sido dada de alta in situ.

Restablecida la circulación del R3 y el R11 en los dos tramos cortados preventivamente por el viento Los dos tramos cortados del R3 y el R11 han recuperado la circulación esta tarde, tras el corte preventivo desde el inicio del servicio por la ventada. Así, el R3 ha recuperado la circulación entre Vic y Ripoll alrededor de las cinco de la tarde. En concreto, el primer tren previsto era el que salía de La Garriga a las 17:16 horas y llegaba a Ripoll a las 18:35 horas. En cuanto al R11, Renfe informó alrededor de las seis de la tarde que se había restablecido la circulación entre Figueres y Portbou. La compañía indicó que, a pesar del restablecimiento, se mantiene el servicio alternativo por carretera. Renfe informó este sábado que los dos tramos estarían cortados preventivamente hasta las 13:00 horas, pero finalmente decidió prolongar el corte unas horas más.

Restablecida la circulación de la R3, mientras se mantiene el corte de la R11 La R3 ha recuperado la circulación entre Vic y Ripoll, según ha informado Renfe. Este tramo estaba cortado desde el inicio del servicio de forma preventiva por el fuerte viento. El primer tren que ha circulado es el que tenía la salida prevista a las 17:16 horas en La Garriga, con llegada a las 18:35 horas a Ripoll. En cambio, continúa cortada la R11 entre Figueres y Portbou. Renfe había informado que el servicio se reanudaría a las 16:00 horas, pero, por el momento, no ha indicado que se haya podido recuperar. Hay servicio alternativo por carretera en el tramo afectado

Herido leve un hombre por la caída de una rama en un camping de Platja d'Aro Un hombre ha resultado herido leve por la caída de una rama en el camping Riembau de Platja d'Aro (Baix Empordà), según han informado los Bombers de la Generalitat. El afectado fue atendido en las propias instalaciones por una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y dado de alta in situ. Tras esta situación, el camping ha cerrado de forma preventiva por lo que queda de día las dos zonas donde hay árboles, según han indicado fuentes municipales. Las personas que se encontraban allí han regresado a casa, ya que eran mayoritariamente de Catalunya. El camping había abierto justo este sábado.