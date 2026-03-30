La tramuntana no afloja: rachas de 158,4 km/h en Portbou y algunas incidencias en las comarcas gerundenses

La tramuntana todavía se hizo notar este lunes en las comarcas gerundenses, al día siguiente de la fuerte ventada del domingo que castigó sobre todo el Empordà. El viento sigue soplando con fuerza en varios puntos de la provincia y ha dejado rachas muy destacadas, especialmente en el norte. La más intensa se ha registrado en Portbou - coll dels Belitres, con 158,4 km/h, seguida del pantano de Darnius-Boadella, con 99,4 km/h, y de Molló-Fabert, con 90,7 km/h, según los datos del Servei Meteorològic de Catalunya. También se han superado los 70 km/h en Navata y se han registrado valores relevantes en Roses y Palafrugell.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra las ráfegues de viento más intensas.

Hasta las dos y media de la tarde, los Bomberos habían realizado una cuarentena de salidas, mayoritariamente por la caída de árboles, ramas y otros elementos. La mayor parte de las actuaciones se han concentrado en el Empordà, tanto en el Alt Empordà como en el Baix Empordà, aunque también ha habido servicios puntuales en el Ripollès y el Gironès.

Entre las incidencias destacadas, en Biure han tenido que intervenir en el ayuntamiento después de que unas placas y árboles cedieran. En Darnius, ha cedido una farola, mientras que en la Jonquera se precintó ayer la marquesina de autobuses, que hoy se ha revisado. También han actuado en el Port de la Selva por la caída de la barandilla de una pasarela de madera en una playa. En les Planes d’Hostoles, han trabajado en un pequeño incendio de vegetación de matorrales.

En cuanto a una de las actuaciones de la mañana, poco después de las ocho los Bomberos se han desplazado hasta un edificio de ocho plantas del paseo de Josep Mundet, en el frente marítimo de Calonge i Sant Antoni, donde unas placas de la fachada amenazaban con desprenderse. Según han explicado, en el edificio no había nadie y los efectivos han trabajado para asegurar la zona.

Mapa de avisos meteorológicos en tiempo real.

La jornada ha llegado después de un domingo de fuerte impacto por el viento, con afectaciones sobre todo en el Empordà. Platja d’Aro dejó algunas de las imágenes más contundentes del temporal, con árboles y ramas caídas, además de desperfectos en vehículos y escaparates. En el Ripollès también se registraron diversas incidencias relacionadas con la ventada. El domingo, el temporal ya dejó registros muy destacados, como los 141,5 km/h en el pantano de Darnius-Boadella, en el Alt Empordà, donde hacía más de diez años que el viento no soplaba con tanta fuerza, según el Meteocat.

Viento hasta el miércoles

El Servei Meteorològic de Catalunya prevé que el viento se mantenga hasta el miércoles, con rachas máximas superiores a los 90 km/h en el Pirineo y el Empordà.

En cotas altas se prevé que haya ventisca y desde Protección Civil se pide precaución.

En cuanto al oleaje, el SMC apunta que el episodio también se alargará hasta el miércoles, aunque con una intensidad inferior a la de los últimos días. Se podrán registrar olas de más de 2,5 metros —marejada gruesa— en el litoral del Alt Empordà, el Baix Empordà y la Selva, especialmente al norte del cap de Creus y en el cap de Begur.

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Protección Civil desactivó el domingo el plan Procicat, pero mantiene la prealerta para seguir haciendo seguimiento de la situación.