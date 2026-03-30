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El tiempo en Catalunya, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por fuerte viento

El temporal de viento entra con fuerza en Catalunya y las rachas rozan los 170 km/h en el Empordà

Una mujer y dos menores heridos de poca gravedad por la caída de una plancha por el viento en un camping de Camarasa

Una mujer y dos menores heridos de poca gravedad por la caída de una plancha por el viento en un camping de Camarasa

Una mujer y dos menores heridos de poca gravedad por la caída de una plancha por el viento en un camping de Camarasa / Otras

Jordi Grífol

Inés Sánchez

Barcelona
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Protecció Civil ha actualizado la alerta del plan Ventcat ante el peligro por fuerte viento en buena parte de Catalunya este domingo, con rachas generalizadas de viento superiores a los 90 km/h, especialmente en la mitad norte y este de Catalunya. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, ha emitido un aviso rojo por viento huracanado en el Pirineo de Girona y el Prepirineo de Barcelona, con rachas que podrán superar los 140 km/h en puntos del Alt Empordà y en cotas altas del Ripollès, la Cerdanya y el Berguedà.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre los avisos por viento, oleaje y nieve en Catalunya.

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El temporal de viento en Catalunya deja siete heridos y rachas que rozan los 170 km/h

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