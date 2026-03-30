El tiempo en Catalunya, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por fuerte viento

Protecció Civil ha actualizado la alerta del plan Ventcat ante el peligro por fuerte viento en buena parte de Catalunya este domingo, con rachas generalizadas de viento superiores a los 90 km/h, especialmente en la mitad norte y este de Catalunya. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, ha emitido un aviso rojo por viento huracanado en el Pirineo de Girona y el Prepirineo de Barcelona, con rachas que podrán superar los 140 km/h en puntos del Alt Empordà y en cotas altas del Ripollès, la Cerdanya y el Berguedà.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre los avisos por viento, oleaje y nieve en Catalunya.

La previsión eb Catalunya para este lunes En el Pirineo occidental, cielo nuboso con precipitaciones; en el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Cota de nieve subiendo de 800-1.000 metros hasta a 1.400-1.800 al final del día. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso en el Pirineo y Empordà, y en descenso en el resto; máximas en ascenso, que será notable en la mitad norte. Heladas en el Pirineo, débiles en puntos del interior de la mitad norte.

El SEM aumenta el balance a 7 heridos Siete personas han resultado heridas no graves en varios municipios de Catalunya por el fuerte viento de este domingo, según las cifras del SEM. La jefa de equipo del Centre de Coordinació Operativa de Protecció Civil de la Generalitat, Rosa Mata, lo ha dicho en declaraciones al canal 3/24. "Ninguno de gravedad. Los más graves serían los del camping de Camarasa. De estos 7 heridos, 6 han requerido traslado sanitario y el otro ha recibido el alta in situ", ha explicado. "Son casos similares al que explicábamos del camping. Todos están relacionados con objetos desprendidos por el viento", ha añadido

Otros tres heridos por el temporal de viento en Catalunya, que suma seis en total Seis personas han resultado heridas hasta el momento este domingo por elementos derribados por el temporal de viento que azota a Cataluña, tres de las cuales lo han sido en la provincia de Girona, han informado a EFE fuentes de Protección Civil. Estos tres últimos heridos son un hombre, al que le ha caído una rama en un campin del municipio de Castell-Platja d'Aro, y dos mujeres, que han sido alcanzadas en la vía pública por elemento derribados por el viento, una en Blanes y otra en Calonge. Los tres presentan traumatismos, según el Servicio de Emergencias Médicas (SEM). El hombre y la mujer de Blanes han quedado heridos menos grave mientras que la mujer de Calonge tenía lesiones leves y ha sido dada de alta in situ.

Restablecida la circulación del R3 y el R11 en los dos tramos cortados preventivamente por el viento Los dos tramos cortados del R3 y el R11 han recuperado la circulación esta tarde, tras el corte preventivo desde el inicio del servicio por la ventada. Así, el R3 ha recuperado la circulación entre Vic y Ripoll alrededor de las cinco de la tarde. En concreto, el primer tren previsto era el que salía de La Garriga a las 17:16 horas y llegaba a Ripoll a las 18:35 horas. En cuanto al R11, Renfe informó alrededor de las seis de la tarde que se había restablecido la circulación entre Figueres y Portbou. La compañía indicó que, a pesar del restablecimiento, se mantiene el servicio alternativo por carretera. Renfe informó este sábado que los dos tramos estarían cortados preventivamente hasta las 13:00 horas, pero finalmente decidió prolongar el corte unas horas más.

Restablecida la circulación de la R3, mientras se mantiene el corte de la R11 La R3 ha recuperado la circulación entre Vic y Ripoll, según ha informado Renfe. Este tramo estaba cortado desde el inicio del servicio de forma preventiva por el fuerte viento. El primer tren que ha circulado es el que tenía la salida prevista a las 17:16 horas en La Garriga, con llegada a las 18:35 horas a Ripoll. En cambio, continúa cortada la R11 entre Figueres y Portbou. Renfe había informado que el servicio se reanudaría a las 16:00 horas, pero, por el momento, no ha indicado que se haya podido recuperar. Hay servicio alternativo por carretera en el tramo afectado

Herido leve un hombre por la caída de una rama en un camping de Platja d'Aro Un hombre ha resultado herido leve por la caída de una rama en el camping Riembau de Platja d'Aro (Baix Empordà), según han informado los Bombers de la Generalitat. El afectado fue atendido en las propias instalaciones por una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y dado de alta in situ. Tras esta situación, el camping ha cerrado de forma preventiva por lo que queda de día las dos zonas donde hay árboles, según han indicado fuentes municipales. Las personas que se encontraban allí han regresado a casa, ya que eran mayoritariamente de Catalunya. El camping había abierto justo este sábado.

Molló se queda sin luz y con problemas de telefonía por los efectos del vendaval Molló (Ripollès) se ha quedado sin suministro eléctrico y con problemas de cobertura móvil por los efectos del vendaval de este domingo. El alcalde de Molló, Pep Coma, ha explicado que la principal hipótesis es que la caída de un árbol sobre la línea eléctrica ha provocado un incendio y la interrupción del servicio. El pueblo registró las primeras incidencias con la luz alrededor de las 10 h y desde las 12 h no tienen electricidad, ni ninguna previsión. En cuanto a la telefonía, el servicio se interrumpió entre las 12 del mediodía y se recuperó antes de las 15 h. Coma ha recordado que hace 15 días ya se quedaron sin servicio y ha denunciado el abandono “espectacular” que sufren por parte de las compañías y la Generalitat.

El fuerte viento deja rachas que rozan los 130 km/h en Berga: "Da mucho miedo; está volando todo" El fuerte viento del norte ha irrumpido con fuerza en las zonas altas de la Cataluña central, con rachas que han rozado los 130 km/h en Berga. A las 12 del mediodía de este domingo, los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ya registraban valores muy elevados, como los 168,5 km/h en el Santuari de Queralt, los 130 km/h en la Tosa d’Alp y los 127 km/h en Berga. Este episodio de viento también ha tenido una incidencia destacada en los servicios de emergencia. El Berguedà se ha situado como la tercera comarca con más avisos al 112, concentrando el 13,56% del total. En conjunto, en la Región de Emergencias Centro se han recibido 40 avisos, la mayoría relacionados con la caída de árboles y de elementos arquitectónicos. La situación ha generado inquietud entre los vecinos y empresarios de la zona. Jordi Prados, propietario de la empresa Calderes Prados, ha explicado a la ACN que "la verdad es que da mucho miedo. Está volando todo", y ha añadido que en el polígono "ha causado daños en varias claraboyas" y que "no es muy adecuado circular por las calles" ante el riesgo que comporta el temporal.

Más de 800 llamadas al teléfono de emergencias 112 El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 14 horas un total de 828 llamadas relacionadas con el episodio de viento. Por comarcas, la mayoría han sido por incidentes en el Baix Empordà (267 llamadas, el 36,18%), Alt Empordà (15,45%) y Gironès (11,65%). Castell-Platja d'Aro (59 llamadas), Palamós (58) y Calonge-Sant Antoni (50) han sido las tres poblaciones con más incidencias comunicadas al 112.