Catalunya se adentra en una Semana Santa marcada por el buen tiempo pese a los avisos por viento y temporal marítimo

Todo apunta a que Catalunya vivirá una Semana Santa relativamente tranquila en el terreno meteorológico y, con un poco de suerte, marcada por el buen tiempo en gran parte del territorio. Según pronostica el Servei Meteorològic de Catalunya, en los próximos días predominará la estabilidad en gran parte de las comarcas a excepción de la franja de los Pirineos, donde se mantienen activados avisos por vientos de más de 90 km/h, y en el Empordà, donde se espera un temporal marítimo con olas de más de 2,5 metros. En estos territorios hay avisos de nivel amarillo y naranja activados hasta como mínimo el miércoles. En general, tal y como explican los técnicos de predicción del equipo de Meteocat a este diario, por el momento parece que nos adentramos en una semana de tiempo primaveral y sin grandes sobresaltos climáticos.

Los modelos indican que la semana arranca con cielos despejados o poco nublados en toda Catalunya hasta como mínimo el mediodía. A partir de entonces, Meteocat calcula que la nubosidad aumentará por todas partes, sobre todo en el tercio norte, donde quedará medio nublado. En el extremo norte del Pirineo, el cielo estará cubierto y se espera precipitación durante toda la jornada con una cota de nieve que rondará entre los 1.600 y 1.800 metros. El viento soplará de componente norte y oeste, con rachas muy fuertes en cotas medias y altas del Pirineo. Durante esta jornada hay avisos por viento en toda la franja pirenaica así como en varias comarcas del Ponent y del tercio sur.

El martes se esperan cielos despejados, salvo la vertiente norte del Pirineo donde permanecerá nublado y con precipitación, que será en forma de nieve por encima de los 1.200 metros. Desde el mediodía y hasta mediodía del día siguiente, día 1 de abril, en la vertiente norte de la cordillera se podrán acumular más de 20 cm de nieve por encima de los 1.400 metros. El viento soplará de componente norte y oeste en general, entre flojo y moderado con rachas fuertes en los dos extremos del país y, muy fuertes en el Pirineo, sobre todo en cotas medias y altas. Habrá ventisca en el extremo norte del Pirineo. También se espera alteración marítima en la zona de Cap de Creus y cap de Begur las olas podrán superar los 2.5 metros.

El miércoles se perfila como una jornada de cielos despejados o poco nublados, salvo la vertiente norte del Pirineo donde se mantendrá la precipitación a lo largo del día. La cota de nieve rondará los 1.200 metros de madrugada y subirá hasta los 1.400 metros a partir de entonces. Al final del día podría darse algún chubasco en la mitad este del territorio. Por lo general soplará el viento de componente norte y oeste, flojo o moderado con rachas fuertes en los dos extremos del país. Además, es probable que en cotas altas del Pirineo se mantengan rachas muy fuertes.

Subida de los termómetros

El jueves todo apunta a que los cielos amanecerán nublados y que durante la madrugada podrían darse precipitaciones dispersas en tramos del sector central del litoral y en la vertiente norte. Por lo general soplará el viento de componente norte y oeste, flojo o moderado con rachas fuertes en los dos extremos del país. El viernes, siguiendo con la misma tendencia, se esperan cielos mayoritariamente despejados con paso de bandas de nubes altas. En la vertiente norte del Pirineo la nubosidad será más compacta. También se espera un aumento de las temperaturas respecto a lo registrado en días anteriores.

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Entre el jueves y el fin de semana se espera un ascenso generalizado de las temperaturas en toda Catalunya

El fin de semana se plantea, por ahora, como estable y marcado por el buen tiempo. Los modelos indican que tanto el sábado como el domingo tendremos cielos despejados con paso de algunas bandas de nubes altas. No se espera precipitación. El viento será flojo y dirección variable con predominio del componente sur. La temperatura seguirá en ascenso y en algunos puntos podría llegar incluso a marcar valores veraniegos. Con un poco de suerte, la situación se alargará incluso de cara al lunes de Pascua, cuando en Catalunya se celebra el Día de la Mona.