Alerta por fuertes vientos en Catalunya este lunes: las comarcas más afectadas hoy, según Meteocat

Siguen los percances a raíz del temporal deviento que afecta estos días a Catalunya, que ya ha dejado siete heridos hasta el momento. Desde el pasado fin de semana, la comunidad catalana ha registrado fuertes rachas, de hasta casi 170 km/h, lo cual ha obligado al Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a activar avisos en varias comarcas y a otros organismos autonómicos a extremar precauciones.

Este lunes, el norte del territorio catalán será la zona más afectada por un fenómeno que ha llegado acompañado de una caída de los termómetros: "A primeras y últimas horas del día habrá rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo y en el norte del Empordà, y al final del día también en el tercio sur y en Ponent", anuncia la predicción del Meteocat.

Comarcas con mayor afectación

Según el servicio meteorológico, "el viento soplará de componente norte y oeste entre flojo y moderado, con rachas fuertes en general. Aun así, de madrugada será flojo y de dirección variable en zonas hondas del norte de la Depresión Central, y durante el día en el interior del cuadrante noreste, mientras que en las horas centrales del día soplará de componente sur entre flojo y moderado en el litoral central".

A raíz de esta predicción, el Meteocat ha activado avisos amarillos -de nivel moderado- por viento en las siguientes comarcas a lo largo de toda la mañana y hasta la tarde (de 6 a 18 horas): Alt Empordà, Ripollès, Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alta Ribagorça.

De cara a la noche, aumentará la inestabilidad y con ella el nivel de los avisos. Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alta Ribagorça, así como Cerdanya, Berguedà y Ripollès pasarán a estar bajo aviso naranja. En cuanto al resto de avisos amarillos en el norte de Catalunya, permanecerán activos y a ellos se sumarán Vall d'Aran y Baix Empordà. En el extremo opuesto, comarcas del sur como Montsià, Baix Ebre y Terra Alta, además de territorios vecinos como Segrià, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Tarragonès, se sumarán a la lista de avisos amarillos por viento.

Avisos a Bombers

Els Bombers de la Generalitat han atendido siete avisos más durante la noche del domingo por el temporal de viento, lo que eleva a 785 las actuaciones registradas entre las 20.00 horas del sábado y las 07.00 horas del lunes. La Región de Emergencias de Girona ha concentrado 591 de estos incidentes, principalmente por árboles y ramas caídos, postes de luz y telefonía abatidos y objetos con riesgo de caer. Además, hasta las 21.00 horas del domingo, el 112 había recibido 1.126 llamadas vinculadas a 753 incidentes.

Noticias relacionadas

El episodio ha dejado siete heridos en Catalunya, ninguno grave: cinco menos graves y dos leves, todos trasladados a centros sanitarios. Entre los casos destacados figuran un hombre con lesiones muy leves por la caída de una rama en un camping de Platja d’Aro, y una mujer y dos menores, heridos menos graves por la caída de una plancha en un camping de Sant Llorenç de Montgai, en Camarasa. El Servei Meteorològic de Catalunya prevé hasta el martes rachas de viento de más de 90 km/h en la mitad norte, el tercio sur y comarcas de Ponent, mientras Protecció Civil mantiene activada la alerta del plan Ventcat.