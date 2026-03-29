El tiempo en Catalunya, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por fuerte viento este domingo

Protecció Civil ha actualizado la alerta del plan Ventcat ante el peligro por fuerte viento en buena parte de Catalunya este domingo, con rachas generalizadas de viento superiores a los 90 km/h, especialmente en la mitad norte y este de Catalunya. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, ha emitido un aviso rojo por viento huracanado en el Pirineo de Girona y el Prepirineo de Barcelona, con rachas que podrán superar los 140 km/h en puntos del Alt Empordà y en cotas altas del Ripollès, la Cerdanya y el Berguedà.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre los avisos por viento, oleaje y nieve en Catalunya.

El 112 recibe 111 llamadas por el fuerte viento hasta las 8 h, la mayoría en el Empordà El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 111 llamadas por el fuerte viento hasta las 8.00 horas. Los avisos han generado 64 expedientes. Por comarcas, desde el Alt Empordà se han realizado el 35,29% de las llamadas, y desde el Baix Empordà, el 19,61%. El 11,76% de los avisos proceden del Berguedà. Este sábado, Protección Civil envió una ES-Alert a seis comarcas para pedir que se eviten las actividades en el exterior a causa del fuerte viento. Se trata del Alt Empordà, el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, el Solsonès y el norte de la Cerdanya. Se prevén rachas de viento generalizadas durante todo el día, pero especialmente intensas en el norte.

Rachas de hoy en Catalunya Estas son las rachas que se darán durante el día en Catalunya, según el radar jet de Meteocat: Portbou (Alt Empordà): 160,6 km/h

La Tosa d'Alp, 2.478 m (Cerdanya): 113,0 km/h

Ulldeter, 2.413 m (Ripollès): 110,5 km/h

El Perelló (Baix Ebre): 109,8 km/h

Los cortes en la R3 y la R11, hasta las 13.00 horas Un portavoz de Renfe ha indicado a EFE que ante el aviso rojo lanzado por el servicio Meteocat para algunas comarcas del Prepirineo y Pirineo, donde se prevén ráfagas de viento superiores a los 125 km/h, a partir de las 8:00 horas, se ha acordado interrumpir la circulación de estas dos líneas hasta, en principio, hasta las 13:00 horas.

Rodalies cortará este domingo la circulación de la R3 y R11 por las fuertes rachas de viento La circulación de la R11 entre Figueres y Portbou y de la R3 entre Vic y Ripoll estará cortada preventivamente este domingo por la mañana ante la previsión de fuerte viento, según ha informado Renfe. El corte durará, según la previsión actual, desde el inicio del servicio hasta las 13:00 horas. Fuentes de la compañía han indicado que en función de la evolución de las alertas se irán tomando decisiones. En ambos casos habrá servicio alternativo por carretera. Protecció Civil ha enviado esta tarde una alerta a los móviles del Alt Empordà, el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès, el Solsonès y el norte de la Cerdanya ante la previsión de un fuerte vendaval. El viento afectará a todo el territorio, pero se espera que con mayor incidencia en estas seis comarcas.

Seis comarcas de Girona, Lleida y Barcelona reciben ES-Alert por el viento este fin de semana Los habitantes de las comarcas del Alt Empordà, Ripollès, Garrotxa (Girona), norte de la Cerdanya (Girona y Lleida) Solsona (Lleida), y Berguedà (Barcelona) han recibido este sábado en sus teléfonos móviles ES-Alert de la Generalitat por previsión de viento fuerte. El viento se prevé en Catalunya en general, y este domingo se pueden superar los 100 km/hora, según informa el Meteocat vía X. Protecció Civil de la Generalitat ha pedido que este domingo, de 8 a 20, se eviten desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior, sobre todo en cotas medias y altas. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha pedido evitar desplazamientos en el Alt Empordà, Ripollès, Berguedà y Solsonès.

Más de 10 centímetros de nieve por encima de los 900 metros Además del temporal de tramontana, Protección Civil también ha emitido una prealerta del plan Neucat ante la previsión de nevadas intensas en la vertiente norte del Pirineo, especialmente en la Vall d’Aran y en el norte del Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça. Se podrán acumular espesores superiores a los 10 centímetros por encima de los 900 metros, con acumulaciones que pueden llegar a los 30 o 40 centímetros en cotas altas. La cota de nieve bajará progresivamente de los 1.400 metros hasta los 600 metros.

Protecció Civil enviará una alerta por fuertes vientos esta tarde La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha anunciado que enviará un EsAlert en el Solsonès, Berguedà, nord de la Cerdanya, Ripollès, Alt Empordà y Garrotxa por "para que eviten desplazamientos y actividades al aire libre el domingo en zonas donde se superará el umbral de fuertes rachas de viento". En estas comarcas, pueden alcanzarse el domingo los 90 kilómetros/hora. Además, advierte de temporales marítimos en algunas zonas de la Costa Brava y de nevadas en el Pirineu.

La subdirectora de Protección Civil: “Estamos en niveles de alerta de 4 sobre 6" “Mañana domingo tendremos un día de fuerte viento generalizado de componente norte; un episodio que se iniciará de madrugada y se alargará hasta la tarde-noche”, ha explicado la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, que ha señalado que se pueden registrar rachas de viento de 70-80 km/h en zonas menos habituales como la Garrotxa, la Selva, el Gironès, los Vallès o en algunas comarcas de Ponent y de la Catalunya Central. En las cotas altas del Pirineo, el temporal de viento irá acompañado de un brusco descenso de la temperatura y del fenómeno del torb, que reducirá notablemente la visibilidad y puede dificultar la movilidad. “Hay que tener mucho cuidado con las actividades de montaña, estar bien informado y desistir de hacer excursiones en caso de cualquier duda”, ha insistido.

Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Llimiana (Lleida) Los Bomberos de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio en Llimiana (Lleida), a donde han enviado once equipos terrestres, dos aviones y un helicóptero, que ha comenzado con una quema de restos de poda y matojos que se ha escapado de control. A las 15:08 horas, los servicios de emergencias han recibido el aviso del incendio que se ha visto favorecido por un poco de viento que sopla en la zona, lo que ha facilitado que el fuego ascendiera hacia una cresta.