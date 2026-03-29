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El tiempo en Catalunya, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por fuerte viento este domingo

Catalunya eleva la alerta por fuerte viento ante la previsión de rachas de más de 140 km/h este domingo

Palos de servicios básicos caídos por la ventada en Planoles (Girona), el 16 de marzo

Palos de servicios básicos caídos por la ventada en Planoles (Girona), el 16 de marzo / ACN

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Barcelona
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Protecció Civil ha actualizado la alerta del plan Ventcat ante el peligro por fuerte viento en buena parte de Catalunya este domingo, con rachas generalizadas de viento superiores a los 90 km/h, especialmente en la mitad norte y este de Catalunya. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, ha emitido un aviso rojo por viento huracanado en el Pirineo de Girona y el Prepirineo de Barcelona, con rachas que podrán superar los 140 km/h en puntos del Alt Empordà y en cotas altas del Ripollès, la Cerdanya y el Berguedà.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre los avisos por viento, oleaje y nieve en Catalunya.

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