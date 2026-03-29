El temporal de viento entra con fuerza en Catalunya y las rachas rozan los 170 km/h en el Empordà

El temporal de viento que mantiene Catalunya en alerta ha entrado con fuerza esta madrugada, con rachas que rozan los 170 km/h en el extremo norte del Alt Empordà y los 120 km/h en cotas altas del Pirineo. El vendaval ha provocado el corte a la circulación de seis carreteras por caída de árboles y la suspensión de trenes en tramos de las líneas R3 y R11, incidentes que no han causado heridos.

Aunque todo el territorio catalán está bajo la alerta por viento, son seis las comarcas en las que la alerta es roja por peligro muy alto: el Alt Empordà, el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, el Solsonès y el norte de la Cerdanya, donde el sábado Protecció Civil envió un ES-Alert a los teléfonos móviles para pedir que se eviten las actividades al exterior a causa del fuerte viento. A las 09.30 horas de este domingo, destacan registros como los 168,5 km/h de Portbou-Coll dels Belitres, los 154,4 km/h del Santuario de Queralt, los 135,4 km/h del Pantano de Darnius-Boadella, los 125,3 km/h de la Tosa d’Alp o los 115,9 km/h de Navata, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Lo más duro de este temporal, el segundo en quince días que afecta a Catalunya, se registrará este mediodía, cuando el viento soplará de norte, según el Meteocat. El anterior temporal ocasionó múltiples destrozos en las mismas zonas en las que ahora se ha lanzado la alerta y provocó varios heridos.

Carreteras cortadas

Hasta las 8 horas, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 111 llamadas que han generado 64 expedientes relacionados con el fuerte viento en Catalunya, la mayoría registradas en el Empordà y el Berguedà. En cuanto a las carreteras cortadas, se trata de la GI-505 en La Vajol y la GI-502 en Darnius, en el Alt Empordà; la GIV-5132 en Fontcoberta, en el Pla de l’Estany; la GIV-5223 en Camprodon y la GIV-5265 en Vilallonga de Ter, en el Ripollès; y la GIV-6641, la carretera dels Àngels, en el término municipal de Quart, en el Gironès.

Como consecuencia del temporal de viento, Trànsit pide evitar desplazamientos por las comarcas del Alt Empordà, Berguedà, Garrotxa, Ripollès y norte de la Cerdanya, así como reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

Por nieve, además, está prohibido el paso de camiones por la carretera N-260, en Montferrer i Castellbò, y es necesario el uso de cadenas en la C-28, en Salardú; en L-501, en La Val de Boí; en la L-504, en Lladorre; en la L-510, en Alins; y en la N-230, en Vilaller.

Vendaval en el Ebre

La previsión contempla rachas de viento generalizadas superiores a los 90 km/h durante todo el día, especialmente intensas en el norte de Catalunya. Además del Empordà y las cotas altas del Pirineo, el vendaval también afecta con intensidad a varias comarcas del Ebre con registros de 109,8 km/h en Mas de Barberans y El Perelló o 97 km/h en La Sénia. La Tramontana también se deja notar en zonas menos habituadas como Palamós (100 km/h), Banyoles (89,6 km/h) o Castell d’Aro (74,9 km/h).

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A los avisos por viento se le suman avisos naranjas por nevadas en el Pirineo y oleaje en el litoral ampurdanés, donde las olas podrán superar los 2,50 metros, sobre todo en el norte del Cap de Creus y en el Cap de Begur. La cota de nieve rondará los 600 metros y en cotas altas se podrán acumular en torno a 30-40 cm en todo el episodio. En la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà el umbral de aviso se podrá superar en el norte de la comarca. Por otro lado, habrá ventisca en el Pirineo y Prepirineo.