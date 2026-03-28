El tiempo en Catalunya, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por fuerte viento este domingo

Girona suspende las actividades al aire libre y cierra parques y jardines este domingo por la alerta por viento.

El Ayuntamiento de Girona ha activado el Plan de emergencia municipal por viento (VENTCAT) en fase de alerta y ha decidido suspender todas las actividades al aire libre a partir de las doce de la noche del domingo ante la previsión de fuertes vientos en la ciudad. Entre las medidas acordadas también figuran el cierre de parques y jardines, el control de elementos susceptibles de desprendimiento como grúas, andamios y rótulos, así como el seguimiento de los servicios básicos, especialmente electricidad y telefonía.

El consistorio informa a través de las redes sociales de que también ha previsto la activación de brigadas, equipos de limpieza y servicios de aviso, y ha puesto en marcha el Comité de Emergencias para hacer seguimiento de la jornada del domingo. Según la previsión facilitada por el Ayuntamiento, el riesgo se incrementará a lo largo del día, con un peligro de 2 sobre 6 entre las dos y las ocho de la mañana y de 3 sobre 6 entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde, con rachas que pueden superar los 72 km/h.