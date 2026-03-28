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El tiempo en Catalunya, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por fuerte viento este domingo
Catalunya eleva la alerta por fuerte viento ante la previsión de rachas de más de 140 km/h este domingo
Protecció Civil ha actualizado la alerta del plan Ventcat ante el peligro por fuerte viento en buena parte de Catalunya este domingo, con rachas generalizadas de viento superiores a los 90 km/h, especialmente en la mitad norte y este de Catalunya. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, ha emitido un aviso rojo por viento huracanado en el Pirineo de Girona y el Prepirineo de Barcelona, con rachas que podrán superar los 140 km/h en puntos del Alt Empordà y en cotas altas del Ripollès, la Cerdanya y el Berguedà.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre los avisos por viento, oleaje y nieve en Catalunya.
"Parece que no tendrá la misma intensidad que hace 15 días"
“Estamos ante una nueva situación de norte como la de hace 15 días, pero parece que no tendrá la misma intensidad”, ha señalado la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, en declaraciones a la ACN.
“Mañana domingo tendremos un día de fuerte viento generalizado de componente norte; un episodio que se iniciará de madrugada y se alargará hasta la tarde-noche”, ha explicado Solé, que ha señalado que se pueden registrar rachas de viento de 70-80 km/h en zonas menos habituales como la Garrotxa, la Selva, el Gironès, los Vallès o en algunas comarcas de Ponent y de la Catalunya Central. En las cotas altas del Pirineo, el temporal de viento irá acompañado de un brusco descenso de la temperatura y del fenómeno del torb, que reducirá notablemente la visibilidad y puede dificultar la movilidad. “Hay que tener mucho cuidado con las actividades de montaña, estar bien informado y desistir de hacer excursiones en caso de cualquier duda”, ha insistido la subdirectora de Protecció Civil.
Girona suspende las actividades al aire libre y cierra parques y jardines este domingo por la alerta por viento.
El Ayuntamiento de Girona ha activado el Plan de emergencia municipal por viento (VENTCAT) en fase de alerta y ha decidido suspender todas las actividades al aire libre a partir de las doce de la noche del domingo ante la previsión de fuertes vientos en la ciudad. Entre las medidas acordadas también figuran el cierre de parques y jardines, el control de elementos susceptibles de desprendimiento como grúas, andamios y rótulos, así como el seguimiento de los servicios básicos, especialmente electricidad y telefonía.
El consistorio informa a través de las redes sociales de que también ha previsto la activación de brigadas, equipos de limpieza y servicios de aviso, y ha puesto en marcha el Comité de Emergencias para hacer seguimiento de la jornada del domingo. Según la previsión facilitada por el Ayuntamiento, el riesgo se incrementará a lo largo del día, con un peligro de 2 sobre 6 entre las dos y las ocho de la mañana y de 3 sobre 6 entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde, con rachas que pueden superar los 72 km/h.
Fuerte oleaje y cota de nieve más baja
Protecció Civil ha activado alertas en Catalunya por viento, oleaje y nieve en las próximas horas, por lo que pide a los ciudadanos especial cuidado en sus actividades al aire libre.
Los servicios de protección mantienen la previsión de nevadas intensas en la cara norte del Pirineo, donde el viento podría provocar ventiscas, por lo que el plan Neucat se ha activado en prealerta y es necesario extremar la prudencia y no realizar actividades fuera de las zonas controladas.
Se espera fuerte oleaje en el Alt y Baix Empordà y en la Selva, donde las olas podrían superar los 2,5 metros con mar de fondo y de componente norte.
En este caso, el nivel de peligro es de cuatro sobre seis entre el día de hoy y las dos del mediodía del lunes.
La Aemet emite un aviso rojo por viento huracanado en el Pirineo de Girona y el Prepirineo de Barcelona
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo por viento huracanado este domingo en el Pirineo de Girona y el Prepirineo de Barcelona. La Aemet alerta de que las rachas de tramontana podrán superar los 140 km/h en puntos del Alt Empordà y en cotas altas del Ripollès, la Cerdanya y el Berguedà. “Hay un peligro extraordinario de caída de ramas y árboles. Y en alta montaña, la sensación térmica será muy baja”, ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología en un mensaje en X. Protección Civil de la Generalitat ha actualizado la alerta del plan Ventcat y avisa de un domingo con rachas generalizadas de viento superiores a los 90 km/h, especialmente en la mitad norte y este de Catalunya.
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